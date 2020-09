Brawn: ‘Ferrari heeft geen revolutie nodig’

Oud Ferrari-werknemer Ross Brawn zegt dat Ferrari geen revolutie nodig heeft om competitiever te worden, ook al hebben ze volgens de Brit veel te doen om weer in een betere positie te komen.

Ross Brawn werkte tussen 1997 en 2006 bij Ferrari en kent het team als geen ander. In zijn column blikt hij terug op het moeilijke weekend van de Scuderia op Mugello. “Ferrari rekende op voorhand op een zwaar weekend. Charles Leclerc maakte tijdens de kwalificatie nog indruk met een vijfde tijd, maar in de race kwam hij snelheid tekort en zakte hij steeds verder terug. Bij teamgenoot Sebastian Vettel ging het nauwelijks beter”, zegt Ross Brawn in zijn column.

De Brit heeft grote successen gekend bij Ferrari, maar dat ging niet zonder slag of stoot. “Ik heb leuke herinneringen aan mijn tijd bij Ferrari. We hebben veel successen gekend. Alleen hadden we eerst een aantal moeilijke jaren. Toen waren we bezig om iedereen op de goede plaats neer te zetten”, aldus de voormalig technisch directeur van Ferrari.

“Ferrari moet nog veel werk verzetten om terug te keren naar de top. Een overhaaste reactie gaat nooit een probleem oplossen. Er is een plan en tijd nodig. Het team heeft misschien versterkingen nodig, een revolutie is niet nodig”, zegt Brawn.

