Häkkinen: ‘Wat Wolff ook doet, hij zal een sterk Mercedes achterlaten’

Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Mika Häkkinen twijfelt er niet aan dat Toto Wolff ‘een enorm competitief Mercedes’ zal achterlaten als de teambaas besluit een stapje terug te doen.

Wolff dubt namelijk over wat hij na 2020 wil doen. De Oostenrijker heeft bevestigd dat hij hoe dan ook aan het Mercedes Formule 1-team verbonden blijft – en dat dit ook niet wordt verkocht – maar weet nog niet of hij aanblijft als teambaas of een andere rol op zich neemt.

In het laatste geval zou Wolff wellicht bij minder races aanwezig zijn, en minder op de voorgrond staan. “Ik ben dol op dit team en zal erbij betrokken blijven, maar acht jaar als teambaas, dat eist wel zijn tol. Ik denk dan ook zeker over mijn toekomst na”, wordt hij geciteerd door de BBC.

“Het is belangrijk dat ik de juiste beslissing neem voor mijzelf en mijn familie”, zegt Wolff, die samen met zijn vrouw Susie Wolff (teambaas van het Venturi Formule E-team) in 2017 zoontje Jack mocht verwelkomen en zelf nog twee oudere kinderen heeft uit een eerdere relatie.

Dat Wolff erover nadenkt een stap terug te doen, snapt Häkkinen heel goed, zo schrijft hij in zijn column voor Unibet. “Er komt flink wat druk bij kijken als je bij elke race aanwezig moet zijn en telkens honderd procent op de Formule 1 geconcentreerd bent.”

“Ik begrijp het dan ook zeker als Toto zegt dat hij op zoek is naar een betere balans in zijn leven”, vervolgt de tweevoudig wereldkampioen. “In mijn tijd was het ook al loodzwaar, met zestien Grands Prix en het testwerk en de pr-activiteiten die er dan nog bovenop kwamen.”

“Tegenwoordig hebben ze meer dan twintig races per seizoen, terwijl er dit jaar tussen juli en december zeventien Grands Prix gehouden worden”, verwijst hij naar de ingekorte coronakalender. “Het is dus heel zwaar.”

“Wat Toto ook besluit te doen, ik twijfel er absoluut niet aan dat hij een Mercedes achterlaat dat over alles beschikt om nog altijd enorm competitief te zijn”, besluit Häkkinen, die zelf overigens samen met Wolff en een paar andere compagnons enkele coureurs managet.