Terugblik met Michael Bleekemolen op 2020: ‘Ik zou voor Russell gaan in plaats van Hamilton’

Het Formule 1-seizoen 2020 zit erop en dus gaan wij van FORMULE 1 Magazine uitgebreid terugblikken op het afgelopen raceseizoen en deze keer doen we dat met autocoureur en oud Formule 1-coureur Michael Bleekemolen. Wat viel hem op en wie moet volgens hem bij Mercedes gaan rijden?

Michael, waar denk je aan terug als je aan het afgelopen raceseizoen denkt?

Bleekemolen: “Er zijn een aantal bijzondere races geweest, met een onverwachte winnaar (Gasly in Monza en Pérez in Sakhir, red.) en we hebben natuurlijk dat zware ongeval van Romain Grosjean gehad. Daar denk je gelijk aan terug.”

Je snijdt het onderwerp gelijk al aan: het ongeluk van Romain Grosjean. Wat dacht je toen je die vuurzee zag?

“We zagen niet gelijk of de auto door de vangrail was, maar al snel zagen we de achterkant van zijn auto liggen en zagen we die vuurbal. Gelukkig kon hij gewoon uitstappen en toen wisten we dat het naar omstandigheden wel goed met hem ging. Het had erger kunnen aflopen: Een paar seconden meer en dan had hij een derdegraads brandwond.”

Max Verstappen won in 2020 twee races en werd derde in het kampioenschap. Hoe heeft hij het gedaan in jouw optiek?

“Hij heeft het maximale eruit gehaald. De Mercedessen waren het grootste gedeelte van het seizoen buiten bereik. Maar wat er in de laatste race gebeurde, toen hij ineens zoveel sneller was en zelfs dominant was, dat vond ik apart.”

Is die zege in Abu Dhabi een voorbode voor volgend jaar?

“Ik denk en hoop het wel. De reglementen veranderen niet en je kan hier en daar wel wat aanpassen, maar je hebt niet heel veel tijd daarvoor.”

Ze nemen het wel op tegen Lewis Hamilton en Mercedes…

“Ja klopt. De Mercedes-motor ging in alle auto’s wel goed afgelopen jaar. Het chassis is niet perfect bij Mercedes, maar als ze dat weten te verbeteren, dan wordt het lastig voor Red Bull.”

Over Hamilton gesproken: Hij werd in Turkije voor de zevende keer wereldkampioen en staat qua wereldtitels nu op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Is hij de beste coureur ooit?

“Dat is appels met peren vergelijken. Je kan tennis en badminton ook niet met elkaar vergelijken en je kan in de Formule 1 ook geen vergelijkingen maken. Als Juan Manuel Fangio nu nog had geleefd en in de Formule 1 had gereden, was hij dan minder dan Hamilton? Dat weten we niet.”

Hamilton miste één race en werd toen vervangen door George Russell. Hoe deed hij het in jouw ogen?

“Echt fantastisch. Het was zeker niet leuk voor Hamilton: De eerste de beste die in zijn auto rijdt, rijdt gelijk vooraan. En nu weten we dus ook zeker dat het materiaal doorslaggevend is. Voor de FIA en de FOM was het bepaald geen plezant weekend, maar voor als kijker was het mooi om te zien.”

Voor Valtteri Bottas was het ook niet leuk…

“Nee zeker niet. Hoe hij werd ingehaald door Russell, mogen we echt niet vergeten. Russell haalde hem op een Verstappen-manier in. Hij zette zijn auto ertussen en sloeg gelijk toe. Daar geniet ik van.”

Denk je misschien dat Toto Wolff spijt heeft van het feit dat hij Bottas een contractverlenging heeft gegeven?

“Het zijn allemaal momentopnames. Bottas is absoluut geen pannenkoek, om in Olav Mol-termen te spreken. Ik denk dat ze een goede beslissing hebben genomen. Ik zou persoonlijk voor Russell zijn gegaan, maar dan niet in plaats van Bottas, maar als vervanger van Hamilton. En dan bekijk ik het alleen maar vanuit het financiële oogpunt: Je bespaart zoveel geld als je voor Russell kiest.”

Bij Red Bull verandert de line-up wel. Sergio Pérez vervangt Alexander Albon. Verstandige keuze?

“Zeker. Hij gaat Verstappen niet verslaan, maar hij blijft denk ik wel in de buurt. Ze hebben iemand nodig naast Max die dingen kan uitproberen. Albon was steeds ruim een halve seconde langzamer, dan kan je niets uitproberen en nu kan dat met Pérez hopelijk wel. Als Max nu een teamgenoot heeft die een beetje doorrijdt, dan wordt het voor hem ook wat makkelijker.”