Er is al veel gezegd en geschreven over de taakstraf en boycot rondom Max Verstappen afgelopen weekend in Singapore. Slaat de Formule 1 niet door met de regelgeving en straffen? “Ik vind het eigenlijk een beetje dramatisch, de censuur die er gaande is in die wereld”, zegt coureur Michael Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Het lijkt wel of er meer loos is naast de baan dan op de baan.”

Dat ging er vroeger wel anders aan toe in de Formule 1, herinnert Bleekemolen zich. “Ik heb blote dames door de paddock zien lopen. Dat zou nu niet meer kunnen en ik denk dat de Grand Prix niet meer doorgaat”, aldus de 74-jarige coureur. “Maar het is niet te vergelijken, alles was ongedwongen. Het is nu, buiten het racen, niet heel spannend wat er gaande is. De spanning wordt veroorzaakt door alle conflicten die er zijn, engineers die worden weggekaapt enzovoorts.”

Bleekemolen denkt dan ook met weemoed terug aan de jaren 70 waar de spanning uit een andere hoek kwam. “Vroeger stonden de coureurs tot ’s nachts op tafel te dansen, dat waren helden. En ik heb geracet met jongens als James Hunt en heb stoute verhalen die ik niet durf te vertellen.”

Beluister of bekijk de gehele podcast hier op onze website. Of luister de podcast via jouw favoriete podcast zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren zodat je geen aflevering mist!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!