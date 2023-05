In het laatste weekend van mei racen de Formule 1-coureurs door de straten van Monaco. Tijd voor een vooruitblik op deze legendarische Grand Prix. En met wie kunnen we dat beter doen dan met Mister Monaco? Michael Bleekemolen heeft 30 keer geracet in het prinsdom en meert dit jaar voor de 40e keer aan in de beroemde haven om daar vanaf zijn boot de F1-race te aanschouwen.

De oude meester zit boordevol mooie verhalen en wij met prangende vragen. Waarom is het zo speciaal om over dat circuit te racen? Heeft hij wel eens vanaf het dek moeten wegduiken voor brokstukken? En klopt het dat de havenmeester van Monaco een hele dikke auto heeft kunnen kopen van alle fooien die hij opstrijkt na elke Grand Prix? Dit en nog veel meer in deze special waarbij vanuit de redactie ook Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aansluiten.

(Klik hier voor Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube)



