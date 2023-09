Daniel Ricciardo moet vrezen voor zijn stoel binnen AlphaTauri na het sterke optreden van Liam Lawson in Singapore. Dat is de mening van Michael Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Lawson is een coureur die bij de nieuwe lichting echt thuishoort.”

Liam Lawson kwam als negende over de finish tijdens de Grand Prix van Singapore en is daarmee de 350e coureur in de geschiedenis die punten heeft behaald in de Formule 1. Een knappe prestatie van de Nieuw-Zeelander die pas zijn derde Grand Prix ooit reed in de koningsklasse van de autosport. Lawson verving in Zandvoort de geblesseerde Daniel Ricciardo en heeft sindsdien indruk gemaakt in de AlphaTauri. Ook komend weekend neemt hij de honneurs waar op het circuit van Suzuka waar de Grand Prix van Japan wordt verreden.

“Ik denk dat Ricciardo zijn plekje verspeeld heeft”, voorspelt Michael Bleekemolen. “Dat zal lastig worden om die weer ergens terug te plaatsen. Ik denk dat dit jammer genoeg niet meer gaat lukken. Het is zo’n charismatische jongen die we het allemaal gunnen, maar we weten hoe hard de Formule 1 is.”

Als het aan Bleekemolen zou liggen, verdient Lawson niet alleen het zitje voor de rest van dit seizoen maar ook voor volgend jaar. “Dit is een coureur die bij de nieuwe lichting echt thuishoort.”

De gehele podcast is terug te beluisteren hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



