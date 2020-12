Webber: ‘Hamilton kan niet een hoog salaris gaan eisen na Russells sterke optreden in Bahrein’

Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes nog steeds niet verlengd en dat komt volgens oud Formule 1-coureur en tegenwoordig analist bij het Britse Channel 4 Mark Webber mede door het sterke optreden van George Russell in Bahrein.

Hamilton miste de tweede race in Bahrein doordat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Hij werd vervangen door Williams-coureur en Mercedes-protegé George Russell, die grote indruk maakte door zich als tweede te kwalificeren. Op zondag domineerde hij en was hij op weg naar zijn eerste overwinning in de Formule 1, maar een slechte pitstop en een lekke band gooide roet in het eten. Russell werd ‘slechts’ negende, maar zorgde voor tevreden gezichten bij Mercedes en bij Toto Wolff.

Dat sterke optreden van Russell kan vergaande gevolgen gaan hebben voor Hamilton, meent Mark Webber. “Zijn coronabesmetting kon niet op een erger moment komen”, zegt de Australiër in de At The Controls Podcast. “Als coureur zijnde wil je niemand anders in jouw auto hebben. De Formule 1 is een keiharde business, zelfs voor iemand als Lewis Hamilton kan dit nadelig uitpakken. Hij kan nu niet meer een hoog salaris gaan eisen”, beweert Webber. “Voor Toto Wolff is het juist gunstig. Hij heeft nu een stok achter de deur”, stelt de oud Red Bull-coureur.

En ook kan de salariscap, die hoogstwaarschijnlijk in 2023 ingaat, gevolgen hebben voor Hamilton. “Hij wil veel verdienen, maar met een salariscap kan dat niet”, aldus de negenvoudig Grand Prix-winnaar.

