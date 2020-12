Williams-coureurs strijdvaardig: ‘Haas verslaan en op gelijke hoogte van Alfa Romeo komen’

George Russell en Nicholas Latifi hopen dat Williams volgend seizoen eindelijk weer beter doet dan de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Het duo is optimistisch en verwacht dat het team uit Grove Haas en mogelijk ook Alfa Romeo zal kunnen verslaan. “We hebben dit jaar ook al een enorme stap voorwaarts gezet.”

In 2020 eindigde Williams voor het derde seizoen op rij als laatste in het constructeurskampioenschap. Waar het team in 2018 en 2019 respectievelijk nog zeven punten en een punt scoorde, bleef de teller afgelopen seizoen op nul staan. Ondanks enkele moeilijke jaren voor het team zijn George Russell en Nicholas Latifi optimistisch voor komend seizoen.

Lees ook: Williams koestert onafhankelijkheid: ‘We willen geen B-team worden’

“Ik heb er vertrouwen in dat we Haas volgend jaar kunnen verslaan”, vertelt Russell aan Motorsport.com. “Ik denk dat we op gelijke hoogte zullen zitten met Alfa Romeo, maar ik mag graag denken dat we dat team ook voorbij kunnen gaan, gezien de vooruitgang die we aan het boeken zijn. We willen punten scoren volgend jaar”, is het doel duidelijk. Toch wil Russell ook realistisch blijven. “We zullen niet ineens meedoen aan het gevecht in het middenveld, aangezien de regels gelijk blijven, maar we zullen ons zeker tot doel moeten stellen om Haas en Alfa Romeo te verslaan.”

Teamgenoot Nicholoas Latifi deelt die mening. “Ik ben absoluut optimistisch dat we volgend jaar competitiever kunnen zijn”, zegt de Canadees. “We willen progressie boeken en op zijn minst op meer regelmatige basis voor Haas en Alfa rijden. Hopelijk komen er dan meer kansen om voor de punten mee te vechten. Maar tegelijkertijd ben ik ook realistisch. De auto van dit jaar wordt meegenomen naar volgend jaar”, beseft Latifi. “Het zou lastig kunnen worden, maar ik ben optimistisch dat we flinke vooruitgang kunnen boeken, nadat we dit jaar ook al een enorme stap voorwaarts hebben gezet”, aldus de Canadees.

Lees ook: Tost: ‘Een coureur heeft behoefte aan drie jaar bij Alpha Tauri om te overleven bij Red Bull’