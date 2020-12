Williams wil onafhankelijk blijven: ‘Een B-team willen we niet worden’

Veel middenveldteams hebben de laatste jaren de banden met de topteams aangehaald en werken nauw samen met Mercedes, Ferrari of Red Bull, maar Williams weigert dat te doen. “We willen geen B-team worden.”

Alpha Tauri werkt nauw samen met Red Bull, Alfa Romeo en Haas worden gesteund door Ferrari, terwijl Mercedes nauwe banden onderhoudt met Racing Point. Maar Williams, die wel gebruik maakt van de Mercedes-krachtbron, wil niet als een B-team fungeren.

“We willen graag onafhankelijk blijven”, vertelt teambaas Simon Roberts aan Autosport. “Er zijn natuurlijk wel wat voordelen aan verbonden, maar willen we gewoon geen B-team worden, ook al willen we wel competitiever worden. We willen best wel een hechtere samenwerking aangaan, maar hoe hecht? Dat ligt er vooral aan hoe competitief we dan zijn. Als we hulp nodig hebben dan moeten we hulp inschakelen en iets kopen”, besluit de teambaas van Williams.

