Brundle: ‘Russell verhoogde zijn eigen waarde en deed die van Bottas dalen’

Dat Toto Wolff George Russell en niet reservecoureur Stoffel Vandoorne koos als vervanger van Lewis Hamilton, was volgens Martin Brundle een tactische beslissing van de Mercedes-teambaas. Volgens Brundle heeft de prestatie van Russell tijdens de GP van Sakhir duidelijke gevolgen voor de marktwaarde van Hamilton en Bottas. “George zou op de een of andere manier een paar vragen voor Wolff beantwoorden.”

Lewis Hamilton testte een week geleden positief op het coronavirus en miste daardoor de Grote Prijs van Sakhir. Hoewel Stoffel Vandoorne de officiële reserverijder is van het team uit Brackley, koos teambaas Toto Wolff voor Mercedes-junior en Williams-coureur George Russell als vervanger van Hamilton. “Ik twijfel er niet aan dat het een grote tactische beslissing was van Toto Wolff”, vertelt Martin Brundle in zijn column voor Sky Sports.

“Terwijl Hamilton hard to get speelt in de onderhandelingen over een nieuw contract en er de laatste tijd twijfels zijn ontstaan over Valtteri Bottas, zou George op de een of andere manier wel een paar vragen (voor Wolff, red.) beantwoorden”, legt de Sky-commentator uit. Met een sterk optreden, waarbij hij lange tijd op weg leek naar de overwinning in Bahrein, deed Russell exact dat volgens Brundle.

“Dat bleek ook het geval toen hij de race autoritair leidde na een perfecte start. Zonder zich helemaal op zijn gemak te voelen in de auto of alle systemen volledig te kennen, verhoogde Russell zijn eigen waarde en kansen drastisch, terwijl hij voor een limiet zorgde op Hamiltons waarde en die van Bottas deed dalen”, aldus Brundle.

