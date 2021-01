Jordan: ‘Mercedes moet Hamilton deel van tv-geld geven, dat is hij waard’

Kampioenschapsteam Mercedes heeft als alleenheerser in de huidige Formule 1 de coureurs voor het uitkiezen, maar teambaas Toto Wolff heeft momenteel alleen oog voor ‘koning der koningen’ Lewis Hamilton. Dat stelt oud-teambaas Eddie Jordan.

Vreemd vindt Jordan, ondanks dat hijzelf stelde dat hij Hamilton al lang de deur had gewezen, dat ook niet gezien de positie waar Wolff als Mercedes-teambaas en -aandeelhouder in zit. “Als Mercedes het zonder Lewis zou moeten doen, kunnen ze uit de beste coureurs kiezen, maar dat is niet hoe Toto in elkaar steekt”, wordt Jordan geciteerd door The Daily Mail.

“Toto heeft deze winter een groot belang genomen in het Mercedes-team en heeft Ineos binnengehaald als aandeelhouder die nu een derde van het team in handen heeft. Toto wil straks dus niet door de paddock lopen met een nieuwe coureur. Hij wil dat doen met de koning der koningen in de Formule 1 en dat is Lewis Hamilton.”

Sterrenstatus en succes

Volgens Jordan heeft alleen Hamilton de sterrenstatus die past bij een Mercedes’ blinkende driepuntsster. “Hij is enorm belangrijk geweest voor hun succes, en wat dat ze heeft opgeleverd”, doelt hij op het prijzen- en tv-geld dat Mercedes opstrijkt, en de marketingwaarde. “Wie is immers de eerste die alle media na de race willen spreken? Lewis. En zijn quotes worden ook veruit het meest herhaald.”

Het vermeende verschil tussen vraag en aanbod in de contractonderhandelingen tussen Hamilton en Mercedes, kan in Jordans optiek dus worden goedgemaakt door de Brit een deel van het tv-geld te geven. In het basketbal en golf is het volgens Jordan niet anders met LeBron James en Tiger Woods, die hun sport ook overstijgen en daar volgens hem overeenkomstig voor gecompenseerd worden.

“Betaal Lewis dus gewoon wat van het tv-geld dat Mercedes normaal krijgt. In mijn ogen heeft hij daar zeker recht op. Oké, je kunt zeggen dat hij al te veel geld verdient, misschien is dat zo. Aan de andere kant: we dachten allemaal dat niemand Michael Schumachers zeven titels zou evenaren, maar Lewis kan straks zelfs achtvoudig wereldkampioen worden.”

Jordan twijfelt er ook niet aan dat Hamilton de kans krijgt dat in 2021 te doen: hij verwacht dat de deal tussen Mercedes en Hamilton nog deze week rondkomt.

