Koffiedik kijken met Allard Kalff: ‘Ik heb mijn Vettel-fanclubdingen weer van stal gehaald’

In aanloop naar het nieuwe seizoen legt Formule 1.nl een aantal kenners en liefhebbers vijf stellingen voor. Pitreporter, autocoureur en presentator Allard Kalff kijkt vandaag koffiedik naar seizoen 2021. “Sebastian Vettel gaat mensen meer verrassen dan Fernando Alonso.”

Stelling I: Sergio Pérez wint dit jaar geen enkel kwalificatieduel van Max Verstappen

Allard Kalff: “Eens. Als ze 23 Grands Prix doen, zie ik geen reden waarom het geen 23-0 wordt. Omdat ik denk dat Max gewoon veel beter is. Ik denk wel dat Pérez er af en toe dichter bij zal zitten dan Pierre Gasly en Alexander Albon, maar behalve dat hij niet even snel is, is hij ook niet zo constant als Max. De races zijn tot op heden misschien Pérez’ sterkste punt geweest, maar dat was dan in een Sauber, Force India of Racing Point – en ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat Racing Point meer achter- dan vooruit ging in de races. Laat Pérez dus eerst dat maar oplossen.”

“Toch is het niet gezegd dat we straks in juni of juli weer verhalen krijgen of Max een nieuwe teamgenoot nodig heeft. Pérez hóéft Max namelijk niet te verslaan om een fantastische teamgenoot te zijn. Valtteri Bottas is een fantastische teamgenoot voor Lewis Hamilton, maar verslaat hem in principe ook niet. Pérez moet zorgen dat Red Bull als team beter presteert, dan verdient ie die plek gewoon.”

Stelling II: Het wereldkampioenschap wordt bij de slotrace beslist

“Dat zou leuk zijn, uiteraard. Mercedes is favoriet, dat staat buiten kijf. Daarachter? Geen idee. Dat is echt koffiedik kijken. Als het pas in de laatste race wordt beslist, krijgen we in ieder geval een spannend, leuk seizoen. Iedere sport is gebaat bij een mooi einde, of het nou voetbal of autosport is. Er is echter echt nog niks over de verhoudingen te zeggen, want de nieuwe auto’s hebben nog niet gereden. We hebben alleen foto’s gezien, weten alleen welke kleur ze zijn. Daar ga ik me verder dus niet aan wagen.”

“Of ik Bottas de Mercedes-strijd spannender zie maken? Hij heeft volgens mij exact dezelfde voorbereiding gehad als vorig jaar, en als je met dezelfde voorbereiding een ander resultaat verwacht, droom je. Na zoveel jaar samen moet Hamilton wel een heel slecht 2021 hebben wil Bottas de bovenhand hebben.”

Stelling III: Fernando Alonso wordt de sensatie van 2021

“Dat denk ik niet. Die verwachting is gebaseerd op de snelheid die hij jaren geleden ongetwijfeld had, maar we weten niet hoe snel hij nog is. Wat we wel weten, is dat hij hongerig is en de auto’s fysiek makkelijk aan kan, want Kimi Räikkönen rijdt ook nog en die is nog ouder. Alonso gaat geen kampioen worden, dus wat is dan een gedroomde of sensationele comeback? Het probleem is de laatste jaren met hem geweest dat alles hallelujah was totdat het niet liep, en dan weet ik niet of hij het kan opbrengen de zo gemotiveerde Alonso te blijven.”

“Ik ga het gewoon zeggen: Ik heb mijn Sebastian Vettel-fanclubdingen weer van stal gehaald. De wens is misschien een beetje de vader van de gedachte, maar als ik zo de signalen hoor van mensen die ik bij Aston Martin spreek, zou Vettel wel eens de verrassing kunnen worden. Niet dat hij kampioen wordt – ik denk niet dat ze Mercedes en Red Bull een seizoen lang het vuur aan de schenen leggen – maar ik denk wel dat de oude Vettel weer terug is. En mensen meer verrast dan Alonso.”

Stelling IV: Hamilton stopt na dit jaar met zijn achtste wereldtitel

“Pff, dat moet ie lekker zelf weten. Ik zou het stoer vinden, maar verder heb ik er geen mening over. Zolang Hamilton vindt dat hij snel genoeg is en Mercedes vindt dat ie van toegevoegde waarde is en iedereen voorbij rijdt, wie ben ik dan om te zeggen of ie moet stoppen?”

“Of ik het jammer zou vinden geen duel tussen Hamilton en Verstappen te zien met gelijkwaardig materiaal? Nee. Dat zijn van die dingen achteraf. Zoals: ‘wat is het jammer dat we nooit een écht duel Senna-Schumacher hebben gehad’. Dat klopt, maar ik heb ook genoten van Schumacher-Hill, Schumacher-Alonso, Schumacher-Montoya. Als Max niet met Hamilton vecht, dan vecht ie wel met iemand anders.”

V: Haas scoort met Nikita Mazepin en Mick Schumacher geen enkel WK-punt

“Ik denk dat ze wel een punt pakken. Bovendien, als ze niet scoren, ligt dat niet aan hun, maar aan de auto. Romain Grosjean en Kevin Magnussen pakten vorig jaar immers ook geen 150 punten, en die auto is wel wat veranderd, maar Haas heeft al gezegd vol naar 2022 te kijken. Als ze niet scoren, zegt dat dus meer over Haas dan Mazepin en Schumacher.”

“Het zou me trouwens niet verbazen als Mazepin de eerste twee, drie Grands Prix onderling een beetje de bovenliggende partij is. Schumacher is uiteindelijk wel de beste van de twee. Misschien laat hij dat vanaf de eerste race gelijk zien, maar het zou me ook niet verbazen als hij de eerste paar races z’n weg nog een beetje moet vinden.”

Allard Kalff is binnenkort – ‘waarschijnlijk na de wintertest’ – weer met Kees van de Grint in RTL GP’s Slipstream te zien op YouTube en te horen via de bekende podcastplatforms.