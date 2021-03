Horner heldert ‘grijs gebied’ rondom bocht 4 op: ‘Hamilton won er 2 tienden’

Er was tijdens de Grand Prix van Bahrein geen harde handhaving op de track limits in de veelbesproken bocht 4. Toen Lewis Hamilton er ronde na ronde voordeel leek uit te halen, werd Mercedes er echter op aangesproken, zo legde Red Bull-teambaas Christian Horner naderhand uit. Maar inhalen buiten de baan mocht niet, dat was de afspraak.

Het ging na de race veel over die bocht 4. Daar ligt een strook naast de kerb die het mogelijk maakt tijdswinst te pakken. Tijdens de wintertest werd dat volop gedaan maar er werd voor het raceweekend al aangekondigd dat er op gehandhaafd zou worden in sessies en de kwalificatie. Sergio Perez raakte daardoor bijvoorbeeld nog een rondetijd kwijt in Q2.

Lees ook: Verstappen ontevreden met order op boordradio: ‘Had liever tijdstraf dan tweede op deze manier’

In de race was er echter een grijs gebied, Lewis Hamilton ging constant wijd. Iets dat hij zelf nog tijdens de race toegaf toen hij erop werd gewezen. Red Bull had op dat moment namelijk de vraag gesteld aan de wedstrijdleiding of dat mocht. Teambaas Christian Horner legt uit: “Het was frustrerend. We zagen dat Meredes tijdens het pushen buiten de baan ging, we hebben toen om opheldering gevraagd: ‘In zo’n felle strijd, win je daar twee tienden. Mag dat?'”

Wedstrijdleider Michael Masi handelde meteen, zo vertelt Horner: “Mercedes is gevraagd om track limits te respecteren en dat deden ze. Max ging vervolgens wijd bij zijn inhaalactie maar voor de race was al beslist dat er bij ongeoorloofd voordeel halen de plek terug gegeven moest worden. En dat deed hij dus ook direct. Het is altijd omstreden maar de situatie moet wel zwart-wit en transparant zijn, niet grijs.”

Lees ook: Hamilton maakt zich op voor spannend seizoen: ‘Ik hou van een uitdaging’

De optie om door te blijven rijden en een eventuele straf goed te maken, zoals Max Verstappen zelf opperde, werd door Horner weggewuifd. “We moesten de plek direct teruggeven van de wedstrijdleiding. Max is zo sportief geweest en deed dat gelijk. Dat was frustrerend, daarna had Hamilton net genoeg marge om zijn plek tot het einde vast te houden. Er was ook geen garantie dat we snel genoeg waren om met die 5 tellen – als dat de straf was geweest – P1 hadden kunnen houden.”