Wolff slaakt zucht van opluchting: ‘De racegoden stonden aan onze kant’

Hoewel Red Bull het hele openingsweekend sneller was dan Mercedes, was het Lewis Hamilton die op de hoogste trede van het podium stond in Bahrein. Onverwacht voor Toto Wolff, die de strategie van Mercedes prijst, én toegeeft dat er wat gelukt gemoeid was met de overwinning van de Brit. “Aan het einde van de race stonden de racegoden aan onze kant.”

Voor Mercedes-teambaas Toto Wolff kwam Hamiltons overwinning in Bahrein als een verrassing, want de Oostenrijker had duidelijk weinig vertrouwen na de kwalificatie op zaterdag. “Als iemand had voorspeld dat dit zondag het resultaat zou zijn, had ik het niet geloofd. We moeten 100% eerlijk zijn tegen onszelf, we missen nog steeds snelheid in de kwalificatie”, vertelt Wolff.

Hoewel de zege onverwacht was, is het toch ook de verdienste van het team. “Vandaag waren we zeker competitief, en de strategie heeft het verschil gemaakt”, oordeelt de Mercedes-teambaas. “We namen aan het begin een gewaagde beslissing om voor track position te kiezen en de leiding van de race te nemen, en aan het einde van de race stonden de racegoden aan onze kant.”

Mercedes won dus ronde 1 van 23 in het gevecht met Red Bull, maar Wolff verwacht een seizoen vol strijd en spanning. “Bahrein was nooit de sterkste race voor Red Bull en ze komen nooit als snelste uit de startblokken. Daarom twijfel ik er na vandaag niet aan dat ze in 2021 heel moeilijk te verslaan zullen zijn. Er staat ons een echt gevecht te wachten en we zijn allemaal opgewonden over het vooruitzicht van een echt spannende strijd om de kampioenschappen!”, aldus de Oostenrijker.

