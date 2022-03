De FIA heeft besloten om géén gehoor te geven aan de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om Russische en Belarussische sporters te weren van internationale evenementen. Daardoor mag Nikita Mazepin dit seizoen gewoon deelnemen aan de Formule 1.

De FIA kondigde maandag aan dat het vandaag een speciale vergadering van de World Motor Sport Council bijeen zou roepen. Onderwerp van gesprek was de situatie in Oekraïne, waar Rusland vorige week aan de invasie begon. Veel landen hebben Rusland sancties opgelegd en dat heeft ook zo zijn gevolgen gehad voor de sportwereld, waar veel Russische sponsors nu al van het toneel verdwijnen.

Het IOC riep sportbonden wereldwijd op om Russische en Belarussische sporters van internationale evenementen te weren. Voetbalbond FIFA gaf gehoor aan die oproep door het Russische nationale elftal uit te sluiten van internationale evenementen. Daarop besloot de FIA, sinds 2012 officieel erkend door het IOC, om een speciale vergadering te beleggen. Daar is besloten dat zij géén gehoor geven aan de oproep van het IOC, waardoor Russische en Belarussische coureurs niet uitgesloten worden van internationale kampioenschappen.

Dat betekent dat Haas F1-coureur Nikita Mazepin gewoon mag deelnemen aan het Formule 1-kampioenschap. Dat gebeurt dan wel onder de neutrale vlag van de FIA. De Formule 1 zal bovendien voor onbepaalde tijd niet racen in Rusland en de Russische vlag en het volkslied zullen niet gebruikt worden. Voor Haas is ook belangrijk dat er geen Russische symbolen, kleuren of vlaggen getoond mogen worden. Het team reed dankzij sponsor Uralkali, waar Dmitry Mazepin mede-eigenaar van is, met de Russische driekleur, maar die werden vorige week van de Haas verwijderd. Deze week maakt het team bekend of de twee partijen verder gaan of niet.