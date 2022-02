Met de situatie in Oekraïne en de sancties van meerdere landen tegen Rusland is er plots veel onzekerheid gekomen bij het team van Haas, dat gesponsord wordt door het Russische Uralkali. Ook voor Nikita Mazepin is nog veel onduidelijk, maar voor nu wil hij zich focussen op wat hij ‘wél in de hand’ heeft.

Mazepin kwam vanochtend gewoon nog in actie voor Haas bij de shakedown in Barcelona, maar de toekomst van de Rus in de Formule 1 werd gisteren plots onzeker door de sancties tegen Rusland naar aanleiding van de oorlog die het voert in Oekraïne. Haas verwijderde voor de derde dag van de shakedown al de Uralkali-sponsoring van de auto, evenals de Russische driekleur die in de livery verwerkt zat.

Een mogelijk definitieve breuk met Uralkali roept de vraag op of de met Russische roebels gesteunde Mazepin – zijn vader Dmitry is mede-eigenaar van het chemieconcern – op een zitje kan blijven rekenen. Haas-teambaas Günther Steiner durfde nog niet met zekerheid te zeggen of Mazepin dit seizoen zal racen. “Garanties heb je nooit”, klonk het kort filosofisch bij de perssessie. “Het gaat hier ook om meer dan een Formule 1-team”, benadrukte hij.

Vandaag had Mazepin zelf moeten aanschuiven bij de persconferentie in Barcelona, maar het team besloot om hem niet te laten gaan. Op sociale media heeft de Rus nu voor het eerst gereageerd op de ontstane situatie.

“Aan mijn fans en volgers: het is een moeilijke tijd en ik heb geen controle over veel van wat er gezegd en gedaan wordt”, schrijft hij op Twitter. “Ik kies ervoor om me te concentreren op wat ik wél in de hand heb door hard te werken en mijn best te doen voor Haas. Mijn diepste dank voor jullie begrip en steun”, sluit de Rus zijn bericht af.

Mazepin maakte vorig jaar de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1 en heeft voor dit jaar nog een contract lopen bij Haas.

