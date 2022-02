De naam – Uralkali – is van de auto’s af, maar de banden tussen het team van Haas en de Russische titelsponsor zijn niet in één keer doorgesneden. Ongeacht of de deal en financiering vanuit Rusland levensvatbaar blijven, is het voortbestaan van Haas volgens teambaas Günther Steiner niet in gevaar. Voor het aanblijven van Nikita Mazepin zijn geen garanties. ‘Die heb je nooit’.

De Uralkali-stickers van de auto’s, teamtrucks en motorhomes krabben, was snel gebeurd. Het stiksel op de teamkleding blijkt bestendiger; het staat in elk geval nog op de shirts van Steiner en Haas’ persvoorlichter, tijdens de call met het verzamelde journaille. Het oogt symbolisch voor hoe de relatie tussen de Amerikaanse renstal en het Russische chemieconcern dat nauwe banden met de Russische staat onderhoudt, verder gaat dan uiterlijkheden.

“Sorry dat ik gisteren niet op de persconferentie verscheen”, maakt Steiner allereerst excuses. “Ik had dringende zaken op te lossen. Normaal ben ik wel altijd beschikbaar, zoals jullie weten.” De verzamelde pers weet ook wat die dringende zaken waren. In reactie op de Russische inval van Oekraïne, nam Haas uiterlijk afstand van Uralkali. De auto rijdt vrijdag, de laatste testdag in Barcelona in maagdelijk wit rond, zonder de sponsoruitingen én zonder de Russische driekleur die daarbij kwamen kijken.

Juiste signaal

“We hebben snel gereageerd”, stelt Steiner. “Ik ben donderdag gelijk naar Gene (Haas, de teameigenaar, red.) gegaan. Daarna zijn we naar onze partners gestapt. Het tijdsverschil met Amerika, waar onze grootste partner Haas Automation zit, speelde wel een rol”, erkent hij. Toch waren alle partners het er volgens Steiner snel over eens wat ze met de auto’s et cetera moesten doen. “We hebben het juiste signaal afgegeven.”

(tekst loopt door onder de foto)

De Uralkali-uitingen zijn van de Haas af, maar staan nog wel op de teamkleding.

Ondanks dat, blijft de verdere relatie met Uralkali een open vraagstuk. Die is namelijk niet ineens klaar. “Ik ga de juridische zaken volgende week doorlopen”, zegt Steiner, die er nu niet openlijk op wil ingaan. Wat hij wel benadrukt, is iets wat hij ook alle teamleden van de kleinste formatie op de grid op het hart heeft gedrukt: Haas verkeert niet ineens in levensgevaar. “Financieel staan we er oké voor. Dit heeft geen impact op hoe we het seizoen aanvaren.”

Geen garanties

“Er zijn”, vervolgt hij met de blik vooruit, “ook andere manieren om budget bij elkaar te krijgen.” Sportief verandert het ook niks, denkt Steiner. De VF-22, de 2022-auto, is immers al af. Al roept een mogelijk definitieve breuk met Uralkali natuurlijk wél de vraag op of met Russische roebels gesteunde coureur Nikita Mazepin – zijn vader is mede-eigenaar van het chemieconcern – op een zitje kan blijven rekenen. Garanties, die geeft Steiner namelijk niet. “Garanties heb je nooit”, klinkt het kort filosofisch.

“Het gaat hier ook om meer dan een Formule 1-team”, weet en beklemtoont Steiner. Als heel klein stuk in inmiddels een complexe geopolitieke puzzel, is het in de eerste plaats – en de context van een uitgebroken oorlog – niet belangrijk. In de tweede plaats heeft het er toch geen invloed op, beseft de Haas-teambaas. “Het draait hier vooral om overheden, om wat zij besluiten. Daar hebben wij geen controle over. We moeten zien hoe de situatie zich ontwikkelt.”