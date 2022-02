Het team van Haas zal op de laatste testdag in Barcelona met een maagdelijk witte auto aantreden, nu het heeft besloten de (omstreden) Russische vlag en Uralkali-sponsoring te verwijderen.

Haas reageert daarmee op de invasie van Oekraïne door Rusland. Deze Russische oorlogsdaad is ook in de Formule 1 niet onbesproken gebleven. De Grand Prix van Rusland (ingepland voor 25 september) staat ook al op de tocht.

Hoewel Haas een Amerikaans team is, rijdt het sinds de komst van Nikita Mazepin vorig jaar – en daarmee titelsponsor Uralkali – feitelijk met een grote Russische vlag op de auto rond. Dit was ook voor de inval van Oekraïne door Rusland al omstreden. Dit door dopingsancties tegen Rusland door anti-dopingagentschap WADA die nota bene voorkomen dat Mazepin zelf onder de Russische vlag rijdt.

Uralkali, mede-eigendom van Mazepins vader Dmitry Mazepin, heeft daarnaast nauwe banden met het huidige Russische regime. De huidige en te verwachten sancties tegen Rusland – en vooral de oligarchen – kunnen deze deal sowieso wel eens op losse schroeven zetten.

Haas heeft zich nog niet uitgelaten over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Teambaas Günther Steiner had donderdag in de persconferentie moeten verschijnen, maar zegde daarvoor af. Het verwijderen van Uralkali en de Russische driekleur is een eerste reactie van Haas.