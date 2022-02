De Formule 1 heeft in een verklaring aangegeven dat de Grand Prix van Rusland ‘onder de huidige omstandigheden niet door kan gaan’. Gisteren was er een bijeenkomst van de Formule 1, de FIA en de teams om de situatie omtrent Rusland te bespreken en zijn tot de conclusie gekomen dat de race dit jaar niet door kan gaan.

“De Formule 1 bezoekt landen van over de hele wereld met de positieve gedachte om mensen te verenigen en landen samen te brengen”, laat de Formule 1 in de verklaring weten. “We kijken met verdriet en geschokt naar de situatie in Oekraïne. We hopen op een snelle, vredevolle oplossing voor de huidige situatie. Op donderdag hebben de Formule 1, de FIA en de teams het standpunt van de sport besproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is om onder de huidige omstandigheden de Grand Prix van Rusland door te laten gaan.”

De bewoording van de verklaring is toch wel opvallend te noemen, aangezien de Formule 1 niet direct spreekt van het schrappen van de race. De Grand Prix van Rusland zou van 23 tot en met 25 september plaatsvinden, maar daar gaat een streep door, benadrukt de Formule 1. Het is nog niet duidelijk of de Formule 1 al een vervangende race op het oog heeft.

De Grand Prix van Rusland kwam onder druk te staan vanwege de oorlog in Oekraïne. Gisteren liet de Formule 1 al weten dat zij de situatie aldaar nauwlettend in de gaten hield, maar wilde toen nog geen uitspraak doen over het doorgaan van de race.

Vettel weigerde in Rusland te racen

Bij de persconferentie op donderdag bij de shakedown in Barcelona liet Aston Martin-coureur Sebastian Vettel al weten dat de Formule 1 niet in Rusland zou moeten racen vanwege de oorlog die het voert in Oekraïne. “Persoonlijk: ik was geschokt toen ik vanochtend het nieuws aanzette”, zei Vettel. “Het is vreselijk om te zien wat daar gebeurt. Er staat een race in Rusland op het programma, persoonlijk vind ik dat we er niet heen moeten.”

“Ik vind het fout om te racen in een land waar dit gebeurt”, vervolgde hij, waarna hij verzekerde: “Ik ga dat ook niet doen. Ik leef mee met de onschuldige mensen die nu hun leven verliezen door mad leadership. We zullen er vast over spreken, al zijn we er als coureursvakbond GPDA nog niet over bijeen gekomen. Ik heb mijn beslissing echter al wel genomen”, aldus de Duitser.