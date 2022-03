De Formule 1 heeft het contract met de Russische Grand Prix opgezegd. Dat betekent dat de Formule 1 voorlopig niet naar Rusland zal afreizen en dat Sint-Petersburg, waar de race naar verplaatst zou worden, volgend jaar ook niet hoeft te rekenen op een Formule 1-race.

De Grand Prix van Rusland werd dit jaar al afgelast vanwege de oorlog in Oekraïne. Het was volgens de Formule 1 onmogelijk om onder de huidige omstandigheden daar een race te organiseren. Nu heeft de Formule 1 besloten om nog verder te gaan dan dat: het contract met de Russische Grand Prix is verscheurd en er zal voorlopig geen Formule 1-race meer georganiseerd worden op Russisch grondgebied.

“De Formule 1 kan bevestigen dat het contract met de Russische Grand Prix-promotor is beëindigd, wat betekent dat Rusland in de toekomst geen race meer zal organiseren”, laat de Formule 1 in een korte verklaring weten.

De Formule 1 reisde sinds 2014 af naar Sotsji voor de Russische Grand Prix op het circuit dat rondom het Olympisch Dorp plaatsvond. President Vladimir Poetin speelde een sleutelrol bij het binnenhalen van de Grand Prix en liet zich bij de eerste editie ook op het podium zien. De Formule 1 zou vanaf volgend jaar in de buurt van Sint-Petersburg racen op het nieuwe Igora Drive, maar door het verscheuren van het contract zal ook daar voorlopig geen Formule 1-race plaatsvinden.