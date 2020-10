Verstappen tevreden met derde plaats: ‘Ik reed mijn eigen race’

Max Verstappen is tevreden met zijn derde plaats in de Grand Prix van Portugal. De Nederlander kon het tempo van de ongenaakbare Mercedessen niet bijbenen en reed dus zijn ‘eigen race’. De derde plaats was dan ook terecht, zegt Verstappen: “Ik denk dat we uiteindelijk zijn geëindigd waar we ook hadden moeten finishen.”

Verstappen kende een enerverende start. De Nederlander moest wijd in bocht 3 vanwege Valtteri Bottas en kwam een bocht later in aanraking met Sergio Pérez. “De start was op zich wel redelijk oké, maar in bocht 3 kwam ik in het gedrang en toen kwam Pérez buitenom en gaf me niet genoeg ruimte dus die reed zichzelf van de baan, dat is niet handig”, zegt Verstappen tegen Ziggo Sport.

“Ik had gelukkig geen schade”, vervolgt hij. “Ik zag toen die Ferrari maar ook die McLarens hadden enorm veel grip. Het was voor mij lastig om de banden op temperatuur te krijgen. Ik wilde ook niet te veel risico nemen. Ik wist dat we sneller waren dan de Mclarens, dus dan hoef je ook niet voluit te gaan. Dan blokkeer je misschien en raak je iemand en is je race voorbij. Eenmaal toen we temperatuur hadden gingen we wel goed, maar de zachte band ging eraan. Linksvoor was gewoon weg, dan verlies je veel rondetijd”, aldus de Nederlander.

Lees ook: Hamilton pakt recordzege in Portugese GP, Verstappen derde

Verstappen begon op de zachte band terwijl Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op de mediums begonnen. Zij verloren in het begin veel tijd omdat de mediums niet zo snel op temperatuur kwamen, maar uiteindelijk bleek het de juiste strategie en konden ze makkelijk wegrijden. “Ik was gewoon mijn eigen race aan het rijden, ik verloor al veel te veel tijd in de eerste stints. Het had uiteindelijk niks uitgemaakt. Als ik op de mediums was gestart stond ik dan wel op de juiste band maar had ik tijd op ze verloren op de harde band. Ik denk dat we uiteindelijk zijn geëindigd waar we ook hadden moeten finishen”, aldus Verstappen.

Toch genoot Verstappen wel van de race op de ‘achtbaan’ in de Algarve. “Het was jammer dat er weinig grip was, maar het circuit is supermooi. Die eerste ronde was echt heel glad. Het begon wat te regenen en de bandentemperaturen waren laag dus dat was superlastig. We hebben geen schade gereden onze eigen race gereden en we staan weer op het podium, dus dat is prima”, concludeert hij.