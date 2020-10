Wolff: ‘We willen eenjarige deal met Hamilton voorkomen’

Lewis Hamilton heeft nog steeds niet een nieuw contract bij Mercedes getekend. De Brit twijfelt of hij nog drie jaar in de sport wil blijven. Mercedes wil in ieder geval niet dat Hamilton maar voor één jaar bijtekent. “Dat moeten we voorkomen.”

Lewis Hamilton rijdt sinds 2013 bij Mercedes en tekende steeds voor drie jaar bij, maar nu heeft hij twijfels of hij dat weer moet doen. “We zitten nu in een andere wereld met COVID-19. Dat heeft alles veranderd”, zei Hamilton in Portugal.

Lees ook: Salarissen topcoureurs vanaf 2023 aan banden gelegd

Toto Wolff wil niet dat Hamilton voor één jaar bijtekent. “Alles moet dit jaar afgerond worden. Ik wil volgend jaar niet in hetzelfde schuitje zitten”, vertelt Wolff aan The Race.

“We moeten geconcentreerd blijven op ons werk. Lewis moet zich concentreren op het rijden, ik op het leiden van het team en Ola (Källenius, red.) op het leiden van de hele organisatie”, zegt de teambaas van Mercedes. “Ik maak me nog geen zorgen”, benadrukt Wolff.

Lees ook: Recordaantal races op voorlopige kalender 2021, Zandvoort in tweede helft van het seizoen