Salarissen topcoureurs vanaf 2023 aan banden gelegd

Jaarsalarissen van tientallen miljoenen worden vanaf 2023 in de ban gedaan. Teams mogen vanaf dat jaar niet meer dan 30 miljoen dollar uitgeven voor hun twee coureurs, elke euro/dollar/pond teveel zal van het teambudget afgetrokken worden, zo schrijft Autosport.

De regel komt bovenop de budget cap die vanaf volgend jaar van kracht is, teams mogen voor hun operationele kosten niet meer dan 145 miljoen dollar uitgeven. De FIA en de FOM zijn druk bezig om de sport financieel toekomstbestendig te maken, zeker nu door de pandemie de inkomsten zullen dalen. Voor volgend jaar vallen de salarissen van de coureurs nog buiten de budget cap, net als die van de top 3 werknemers van teams. Voor die laatste categorie wordt ook gewerkt aan salarisplafond.

Het nieuwste plan is tijdens een algemene F1-vergadering besproken en ook de teams zijn akkoord. Het is nu zaak de nieuwe regel officieel vast te laten leggen door de WMSC (World Motor Sport Council). Daarmee is een belangrijk moment genoemd, alle overeenkomsten die voor dat moment voor 2023 en later gesloten worden, moeten worden gehonoreerd. Lewis Hamilton heeft bijvoorbeeld nog geen nieuw contract met Mercedes gesloten. Mocht hij voor 2023 en daarna nog aanspraak willen maken op een salaris van boven de 30 miljoen, dan kan dat nog.

Binnen de cap van 30 miljoen dollar mag een team beslissen wie van de twee het meeste krijgt, een verdeling van 20 en 10 miljoen is bijvoorbeeld mogelijk. Het staat teams vrij om over dat bedrag heen te gaan maar de consequentie is wel dat het van het teambudget afgetrokken zal worden. Overigens is het niet zo dat dat alles onder de 30 miljoen euro bij het teambudget opgeteld wordt.

Over verdere verdiensten vanuit bijvoorbeeld sponsorrelaties van teams of persoonlijke sponsoren is nog niets bekend. Of Fernando Alonso bijvoorbeeld als ambassadeur van Renault extra mag bijverdienen, moet nog duidelijk worden.

