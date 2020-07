Wolff steunt salarisplafond voor F1-coureurs: ‘Maar moeten de sterren behouden’

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat er na de introductie van de budget cap in 2021 ook een salarisplafond voor coureurs ingevoerd moet worden. Een belangrijke voorwaarde voor Wolff is echter wel dat ‘dit de sterren niet wegjaagt’.

Zo wordt Wolff geciteerd door RaceFans, met de Oostenrijker die zich zo schaart achter onder meer de opmerkingen van Romain Grosjean. De Haas-coureur – tevens directeur van ‘coureursvakbond’ GPDA – liet weten open te staan voor een salarisplafond en het bovendien bizar te vinden dat bijvoorbeeld Lewis Hamilton met zijn 39 miljoen per jaar een veelvoud verdient van veel andere coureurs.

De budget cap die in 2021 wordt ingevoerd komt op 132 miljoen per jaar te liggen, maar coureurssalarissen vallen daar vooralsnog buiten. Tijdens onderhandelingen over de budget cap is echter ook al over een salarisplafond gesproken, zegt Wolff. “En wij stonden daar achter”, zo maakt Wolff duidelijk namens Mercedes.

Volgens Wolff is het onvermijdelijk om, nu er een budget cap komt die geleidelijk afneemt, ‘op een gegeven moment ook een limiet te stellen aan de topsalarissen’. Anders worden de verhoudingen immers wel heel scheef. Maar, maakt hij een belangrijk voorbehoud: “We moeten daarbij wel opletten de supersterren van vandaag de dag niet te verliezen. Wij willen het daarom geleidelijk invoeren.”

Op die manier, denkt Wolff, zullen toekomstige (top)coureurs een ‘redelijker salaris’ verdienen. Goed voor de sport, en goed voor de teams. De Mercedes-teambaas wacht zelf trouwens nog wel onderhandelingen met grootverdiener Hamilton over een nieuw contract, maar heeft daarbij dus zijn handen vrij om nog ouderwets diep in de buidel te tasten indien dat nodig is om Hamilton te houden.

