Grosjean: ‘Onaanvaardbaar dat Hamilton meer dan 36 miljoen per jaar verdient’

Romain Grosjean vindt het ‘onaanvaardbaar’ dat zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton meer dan veertig miljoen dollar (zo’n 36 miljoen euro) per jaar verdient, terwijl zijn rivalen veel minder verdienen. Aan de andere kant geeft de Fransman ook aan dat het lastig zal zijn om een salarislimiet in te stellen, omdat het de motorsportladder zou breken.

De Formule 1 heeft zich de afgelopen tijd gericht op kostenbesparing en als onderdeel van het budgetplafond wordt ook gekeken naar een salarislimiet. Dit idee heeft de coureurs verdeeld: sommige zijn voor het voorstel zodat alles wat eerlijker wordt, maar er zijn ook coureurs die vinden dat de betere coureur gewoon meer geld mag verdienen.

Lees ook: Grosjean: ‘Steiner belde elke week om bij te kletsen’

Grosjean, directeur van het Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), zegt dat er een discussie over is geweest. “Sommige coureurs waren voor, sommige tegen”, zegt Grosjean in gesprek met Autosport. “Ik vind het onaanvaardbaar dat Lewis Hamilton terwijl sommige coureurs 150.000 dollar (zo’n 133.000 euro, red.) verdienen voor hetzelfde werk. Wat wel werd aangekaart in dat gesprek is dat als we een limiet stellen op het salaris, we ook de hele ladder van de motorsport breken”, aldus de Fransman.

“Wie zou er nou investeren in een opleidingsteam voor jonge coureurs als ze hun geld niet terug kunnen verdienen door het salaris van de coureur in te houden? Dat was waar de discussie om draaide”, vervolgt Grosjean. “Persoonlijk was ik niet volledig tegen het idee van een salarislimiet in het budgetplafond. Maar dan is dus de vraag welk team of welke manager een fortuin wil investeren in een coureur als hij maar twintig procent van een gelimiteerd salaris kan innen en dus dat geld niet terugverdienen”, concludeert de Haas-coureur.

Lees ook: ‘Ik bied de helft’: Mercedes wil volgens geruchten Hamilton geen 44 maar 22 miljoen bieden