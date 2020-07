Grosjean: ‘Steiner belde elke week om bij te kletsen’

Romain Grosjean zegt dat je met Haas-teambaas Günther Steiner ‘krijgt wat je ziet’. De Fransman zegt dat Steiner hem tijdens de lockdown ‘elke week’ gebeld heeft om bij te kletsen.

Uiteraard wordt tijdens de perssessie in Oostenrijk Netflix er nog even bijgehaald. Dankzij de serie Drive to Survive groeide teambaas Günther Steiner uit tot een ware cultheld. Grosjean is in ieder geval lovend over de serie: “Die is echt wel heel goed, we krijgen die vraag natuurlijk vaak”, vertelt de Fransman. “Met Günther krijg je wat je ziet. Het zal nooit zo zijn dat hij A tegen je zegt en zodra je omdraait, het B is. Hij zit vol passie voor zijn team en hij heeft ons elke week gebeld om bij te kletsen. De relatie is prima”, aldus Grosjean.

Magnussen heeft, ondanks de problemen binnen het team vorig jaar, ook een goede band met zijn teambaas. “Günther is gedreven en doet alles voor het team. En hij is bovenal ook een heel grappig mens, ik mag hem graag”, aldus Magnussen.

‘Het positieve eruit gehaald’

Het seizoen 2019 verliep rampzalig voor Haas. Het Amerikaanse team veroverde slechts 28 punten en eindigde op de negende plaats bij de constructeurs. Volgens Magnussen is het team alleen maar sterker geworden door de ervaringen van vorig jaar.”We hebben gekeken naar dingen waar we nooit naar zouden kijken. We hebben het positieve eruit proberen te halen. We hebben moeilijke beslissingen moeten nemen vorig jaar. Ik hoop dat we zaterdag kunnen zeggen dat de auto inderdaad zo goed voelt als we nu denken”, aldus de Deen.

Ook Grosjean kijkt met een positief gevoel vooruit, ondanks een tegenvaller. “We hadden graag updates meegenomen maar dat is helaas niet mogelijk geweest. De jongens hebben alles wat we in Barcelona hebben gezien, geoptimaliseerd. Ik ben vol vertrouwen, we hebben ons kunnen bezinnen. We begrijpen elkaar beter nu, dat ging soms moeizaam vorig jaar. We kunnen nu sneller reageren, dat geeft vertrouwen.”

