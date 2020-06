Haas overtuigd dat gebrek aan test voor openingsrace geen groot nadeel is

Haas-teambaas Günther Steiner stelt dat zijn team niet erg benadeeld zal zijn door het gebrek aan testdag voordat het F1-seizoen volgende maand in Oostenrijk begint. “Het is leuk om te doen, maar voor ons is het momenteel geen prioriteit om een shakedown te doen.”



Verschillende teams maken deze periode gebruik van de mogelijkheid om middels een test- of filmdag te wennen aan de nieuwe werkomstandigheden in de garage. Onder meer Mercedes en Renault organiseerden de afgelopen weken al zo’n privétest, Ferrari went vandaag aan de omstandigheden en Red Bull plant volgende week een filmdag.

Toch zullen niet alle teams even proefdraaien voor het seizoen op 3 juli begint in Oostenrijk. McLaren heeft ervoor gekozen om niet te testen vanwege complicaties door de overstap van Honda naar Renault-motoren, Günther Steiner maakt bekend dat ook Haas geen test zal organiseren. “We zullen geen shakedown doen”, vertelt Steiner aan Crash.

“Natuurlijk heb je een filmdag nodig, maar we hebben de capaciteit ook niet”, geeft de teambaas als reden. “De coureurs zijn er klaar voor. Ik denk niet dat ze veel training nodig hebben. Het is leuk om te doen, maar voor ons is het momenteel geen prioriteit om een ​​shakedown te doen.” Hoewel Steiner denkt dat zo’n test nuttig kan zijn, stelt hij dat het voordeel voor de teams die wel testten beperkt zal zijn. “Ik denk dat het een voordeel is, dat ontken ik niet, maar het is niet groot”, legt hij uit.

Geen shakedown dus voor Haas, maar dat betekent natuurlijk niet dat het team voorbereid is op de nieuwe omstandigheden in Oostenrijk. “Onze jongens werken in de fabriek in Banbury om de auto in elkaar te zetten. Daar moeten ze ook de ‘sociale afstand’ bewaren terwijl ze werken. Dus daar maak ik me geen zorgen over. We hebben zeker de nieuwe protocollen in de garage geoefend in plaats van buiten op het circuit”, aldus Steiner.

