‘Red Bull gebruikt filmdag op Silverstone voor laatste checks RB16’

Lange tijd leek het er op dat Red Bull voorafgaand aan de seizoensstart in Oostenrijk niet gebruik zou maken van de trainingsmogelijkheden met oude auto’s dan wel een filmdag met de nieuwe RB16. Deze week gaat er echter alsnog een auto van Red Bull de baan op.

in Silverstone maakt het team gebruik van zijn tweede filmdag, meldt de italiaanse tak van Motorsport.com. Ieder F1-team heeft er twee per jaar, op zo’n dag mag er 100 kilometer met de uitdager van 2020 gereden. Dat moet met speciale banden gedaan worden wat het vergaren van data onmogelijk maakt. Filmdagen worden meestal gebruikt voor een eerste shakedown voor bijvoorbeeld de wintertest, het biedt een kans om alle systemen te testen.

Racing Point deed vorige week hetzelfde op Silverstone. Nu het post-coronatijdperk aanbreekt voor de Formule 1 zal er met nieuwe procedures geoefend moeten worden. Straks in Oostenrijk en de daaropvolgende races zijn teams aanwezig met een beperkte bezetting en moet er ook onderling afstand bewaard worden. Deze nieuwe werkwijze vergt training.

Donderdag zal de formatie uit Milton Keynes dus met de RB16 rijden op het ‘thuiscircuit’ om de hoek. Wie de honneurs waar mag nemen, is niet duidelijk. Max Verstappen mocht de auto in februari inwijden met een shakedown, wellicht dat teamgenoot Alexander Albon dan nu de aan beurt is.

