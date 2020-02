In beeld: Max Verstappen klokt eerste kilometers met splinternieuwe RB16

De eerste 100 kilometer zitten er op voor de RB16, de nieuwe auto van Max Verstappen en Red Bull. Het team gebruikte vandaag op Silverstone zijn filmdag voor de shakedown van de auto.

De sessie dient eigenlijk louter als een eerste test om alle systemen te checken. Echte data kunnen er niet vergaard worden omdat er afwijkende banden gebruikt worden. Max Verstappen had de eer om de RB16 te dopen, Alexander Albon moet nog even geduld hebben tot de eerste testdag in Barcelona volgende week.

De twee hadden vandaag nog andere filmverplichtingen, de deze week gepresenteerde helmen werd vastgelegd. De helm die Verstappen voor 2020 heeft, lijkt veel op die van 2019. Dat zegt hij ook zelf. “De belangrijkste verandering is mijn nieuwe sponsor CarNext”, doelt hij op de sponsor die er duidelijk op staat.

