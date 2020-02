Red Bull heeft zoals verwacht een eerste beeld van de nieuwe auto online verspreid. Geen ‘camo livery’ voorlopig, Red Bull behoudt in 2020 zijn gekende kleuren op de RB16.

Zoals de afgelopen jaren toont Red Bull ook dit jaar zijn nieuwe auto online. Met een enkele, simpele foto krijgen we de RB16 te zien. Max Verstappen en Alexander Albon mogen ook dit jaar in de vertrouwde Red Bull-kleuren rijden. Later vandaag volgt de shakedown op Silverstone.

Geen ‘camo livery’ dus en dat is gezien de prachtige auto’s van de afgelopen jaren toch een beetje zonde. Een dag voordat de nieuwe bolide publiek werd gemaakt, toonde Max Verstappen zijn helm voor 2020. Net als vorig jaar is die voornamelijk wit, al zijn er enkele subtiele verschillen met het vorige model.

Max Verstappen heeft de eer de eerste kilometers in de nieuwe Red Bull te rijden. Dat gebeurt namiddag op het circuit van Silverstone in Engeland. Red Bull maakt daarvoor gebruik van een van zijn twee zogenaamde filmdagen. Op zo’n filmdag mogen de teams 100 kilometer rijden op speciale Pirelli-banden. De filmdag dient om promotiemateriaal van de nieuwe auto te verzamelen. In het geval van Red Bull is dat natuurlijk de RB16 voor 2020.

