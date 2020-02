Na Mercedes en Ferrari is het vandaag aan Red Bull om zijn nieuwe bolide aan de wereld te tonen. Red Bull zit niet verlegen om uit te pakken bij de onthulling van de nieuwe auto, zo bleek de laatste jaren. De Red Bull shakedown, zo ging het de afgelopen jaren.

In 2019 krijgt Max Verstappen de eer de nieuwe auto als eerste de baan op te sturen. Net als dit jaar gebeurt dat tijdens een shakedown op Silverstone. De RB15 verschijnt in een blauw-rode camouflage-livery op het circuit.



Een jaar eerder is het Daniel Ricciardo die de nieuwe Red Bull als eerste mag testen. In natte omstandigheden stuurt de Australiër de blauw-zwarte RB14 rond Silverstone.



In 2017, Max Verstappens eerste volledige seizoen bij Red Bull, houdt het team uit Milton Keynes het bescheiden. Het onthult zijn nieuwe bolide, de RB13, online aan het publiek. Met ‘Unlucky for some’ tart Red Bull het geluk.

Net als de afgelopen twee jaren krijgen we in 2015 de nieuwe Red Bull in eerste instantie met een ‘camo livery’ te zien.

, waar Max Verstappen zijn eerste overwinning mee boekt, wordt in een zwart-witte kleurstelling voorgesteld.

