Over een week beginnen de wintertesten. Zoals gewoonlijk tonen de teams in aanloop daarvan hun auto’s voor het seizoen 2020. Alle teams hebben hun presentatie gepland, onderaan het artikel vindt u een overzicht van alle data. Een overzicht van de onthulling van de F1-auto’s voor 2020.



Hoewel Haas’ onthulling, net als Alfa Romeo, gepland staat op de eerste testdag, verraste het Amerikaanse team op donderdag met de eerste foto’s. Ook Mercedes maakte de livery voor 2020 ondertussen bekend. Red Bull toont op 12 februari de RB16. De auto wordt digitaal gepresenteerd en dat zal ongetwijfeld in een afwijkend jasje gebeuren. Williams onthult op 17 februari zijn auto, dat zal alleen digitaal gebeuren. In Barcelona krijgen we de bolide in het echt te zien.

Racing Point trekt op maandag 17 februari, twee dagen voor het begin van de wintertesten, naar Oostenrijk voor de onthulling van zijn wagen. In de kantoren van hoofdsponsor BWT zal de uitdager voor 2020 aan het publiek getoond worden.

De opvolger van de Mercedes AMG F1 W10, we gaan er maar van uit dat deze de naam W11 zal krijgen, beleeft zijn vuurdoop op Silverstone op 14 februari. Dat zal in alle beslotenheid gebeuren. Het team maakt daarvoor gebruik van zijn filmdag, dan mag er 100 kilometer gereden worden met de nieuwe auto.

Onthulling F1-auto’s Renault, McLaren, Alpha Tauri en Ferrari

Renault hoopte na een vierde plek in 2018 vorig jaar de stap naar de topteams te zetten. In 2020 treedt Renault aan met Daniel Ricciardo en Esteban Ocon. Die laatste neemt de plek van Nico Hulkenberg in. Op 12 februari onthult Renault de nieuwe bolide in Parijs.

McLaren maakte met behulp van Lando Norris de datum voor de onthulling van de MCL35 vorige week bekend. Het team uit Woking zal zijn nieuwe bolide op 13 februari aan het publiek tonen.

Alpha Tauri kiest net als Mercedes valentijdsdag als ‘reveal day’, terwijl Ferrari voorlopig als eerste team zijn wagen zal tonen. Het team uit Maranello prikte 11 februari als datum.

