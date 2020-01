FIA bevestigt starttijden, F1-geweld op 1 mei vanaf 11 uur terug op Zandvoort

De Formule 1 en de FIA hebben officieel de starttijden voor het seizoen 2020 bevestigd. Voor 21 van de 22 races liggen alle tijden vast, enkel voor het weekend in Japan is er nog geen volledige zekerheid.

13 maart, over 63 dagen, begint het seizoen 2020 echt. Dat hebben de Formule 1 en FIA bevestigd met de bekendmaking van de definitieve tijdschema’s. Om 12 uur lokale en 2 uur ’s nachts Nederlandse tijd gaan de lichten op groen voor de eerste vrije training in Melbourne. Ook voor de race in Australië zullen Nederlandse fans zoals gewoonlijk vroeg moeten opstaan. De officiële starttijd voor de eerste GP van het jaar is 16.10 uur, ofwel 6.10 uur Nederlandse tijd.

Uiteraard zijn ook de starttijden van alle sessies tijdens het weekend op Zandvoort bekendgemaakt. Op vrijdag 1 mei om 11 uur springt het licht op het vernieuwde Circuit Zandvoort voor het eerst op groen voor VT1. Om 15 uur volgt de tweede training. Kwalificatie op zaterdag vindt plaats om 15 uur, al is er die dag eerst nog VT3 om 12 uur.

Het orgelpunt van het weekend, de eerste Grote Prijs van Nederland in 35 jaar, begint zondag 3 mei om 15.10 uur. Ten laatste twee uur later weten we wie Niki Lauda opvolgt als winnaar van de GP van Nederland.

