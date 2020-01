Helmut Marko lijkt de datum voor de onthulling van de nieuwe Red Bull te hebben verklapt. Red Bull heeft de eerste meters van de nieuwe RB16 gepland op woensdag 12 februari. Zoals gebruikelijk houdt het team uit Milton Keynes die dag een shakedown op het circuit van Silverstone.

In een gesprek met Motorsport Magazin heeft Helmut Marko het over de voorbereidingen van Red Bull in aanloop naar het seizoen 2020. Volgens Marko verloopt alles volgens planning en zit het teams zelfs al wat verder in de voorbereiding dan de afgelopen jaren.

Daarnaast lijkt Marko ook de datum voor de onthulling van de nieuwe Red Bull te verklappen. “Op 12 februari verzorgen we een shakedown op het circuit van Silverstone, nadat de auto ook al op de testbank heeft gedraaid”, vertelt Marko aan het Duitse medium. “Daarmee hopen we de trage starts uit voorgaande seizoenen een beetje voor te blijven.”

De afgelopen jaren was het gebruikelijk voor Red Bull om vlak voor de shakedown de nieuwe bolide online te tonen. Benieuwd of Red Bull ook dit jaar met een speciale ‘launch livery’ komt.

