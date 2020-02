Hoewel de eerste onthulling van een 2020-wagen pas op 11 februari gepland staat, zijn de eerste foto’s van een nieuwe bolide al online te zien. Haas onthult als eerste zijn 2020-auto. Het Amerikaanse team deelde op Twitter zonet de eerste foto’s van zijn nieuwe bolide.



Geen Rich Energy meer en dus grijpt Haas terug naar de vertrouwde kleuren zwart, rood en wit. Het ontwerp van de 2020-Haas is gemaakt door Dean Wright. Nu zijn team weer vrij is van een titelsponsor, vertelt Gene Haas dat hij “verheugd is om de auto terug te zien keren naar de meer bekende kleuren van Haas Automation”.

De terugkeer van Haas naar zijn vertrouwde kleuren lijkt een teken om ook het tegenvallende seizoen van 2019 achter te zich te laten. “Eerlijk gezegd hoop ik dat de VF-20 ons zal terugbrengen naar de vorm die we in 2018 hadden”, klinkt het bij Gene Haas. Zijn team eindigde toen als vijfde in het constructeurskampioenschap.



Haas hoopt zich na een wisselvallig seizoen opnieuw in het gevecht vlak achter de topteams te mengen. “Het is altijd spannend om de ontwikkeling van een nieuwe Formule 1-auto te zien. De VF-20 moet ons ongetwijfeld brengen waar onze vorige auto niet toe in staat was”, vertelt teambaas Gunther Steiner.

“Met de reglementen die dit seizoen stabiel blijven, hebben we ons inzicht in de auto verbeterd en gefocust op het vinden van oplossingen en toepassingen die we kunnen gebruiken in het ontwerp van de VF-20″, vertelt Steiner.



Haas VF-20 - 1



Haas VF-20 - 2



Haas VF-20 - 3



Haas VF-20 - 4



