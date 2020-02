Verstappen laat nieuwe helm voor 2020 zien

Max Verstappen heeft zijn nieuwe helm voor 2020 onthuld. Net als vorig jaar is ook zijn helm voor 2020 grotendeels wit. Daarnaast is er plaats voor een nieuwe sponsor en wat nieuwe details.

De helm die Verstappen voor 2020 heeft, lijkt dus in veel op die van 2019. Dat zegt hij ook zelf. “De belangrijkste verandering is mijn nieuwe sponsor CarNext”, doelt hij op de sponsor die er duidelijk op staat. Onderaan dit bericht zie je de helmet reveal van Verstappen op video.

“Ik wilde niet te veel veranderen”, vervolgt Verstappen. “Ik vind de witte achtergrond namelijk mooi. Hij is dus nog wat witter; vorig jaar zat er nog wat meer blauw in. Ook heeft hij nu wat meer goud.”

Opvallend, maar ook een detail: de leeuw bovenop. “Die is nu eigenlijk het tegenovergestelde van vorig jaar. Toen was het veel rood met een beetje goud, nu vooral goud met een beetje rood.”

Net als vorig jaar is ook de nieuwe helm van Verstappen voor 2020 van Schuberth. De helmenfabrikant haalde Verstappen vorig jaar binnen als klant. En is zeer happy de Nederlander in de ‘stal’ te hebben: “Dat we met één van de grootste coureurs van dit moment werken, is een enorme bron van motivatie.”

