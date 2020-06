‘Ferrari gaat volgende week op Mugello testen’

Niet Fiorano, maar Mugello wordt waarschijnlijk waar Ferrari volgende week haar laatste voorbereidingen op de uitgestelde Formule 1-seizoensstart afwerkt.

Beide Italiaanse circuits zijn eigendom van Ferrari. Fiorano ligt pal naast Ferrari’s fabriek in Maranello, terwijl Mugello een goede anderhalf uur rijden verderop ligt. De aanname was lang dat Ferrari haar ‘corona-test’ met een 2018-auto gewoon om de hoek zou afwerken op Fiorano, maar Autosport bericht nu dat het toch Mugello wordt.

Opmerkelijk, maar zeker niet onlogisch: de kans bestaat dat de Formule 1 dit jaar nog een race houdt op Mugello. Het circuit staat als ‘reserve’ op de nominatie om aan de kalender toegevoegd te worden indien de Formule 1 in september nog één of meer extra Europese races wil houden. Volgt Mugello dan direct na Monza, dan viert Ferrari zo in eigen land haar duizendste Grand Prix.

Een hernieuwde kennismaking kan dus geen kwaad, met de Scuderia die niet vaak meer op de baan test. Ferrari volgt met haar test ter voorbereiding op de double header in Oostenrijk het voorbeeld van Mercedes, Renault en Racing Point; deze drie teams hebben ook al tests uitgevoerd om aan de corona-maatregelen te wennen. Het team van McLaren heeft met een Formule 3-auto getest.

