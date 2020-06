Dit zeggen jullie: Veel liever Portimão dan Imola, Mugello of Hockenheim

Het volk heeft gesproken! Of althans, het deel van het volk dat heeft meegedaan aan onze poll over de ‘reservecircuits’ Portimão, Imola, Mugello en Hockenheim die kans maken op een plekje op de Formule 1-kalender. Een meerderheid ziet de Formule 1 het liefst naar het Portugese Algarve International Circuit afreizen.

Liefst 57% van de stemmers geeft de voorkeur aan Portimão, zoals het in de volksmond wordt genoemd, als de Formule 1 besluit nog een Europese Grand Prix aan de herziene kalender toe te voegen op een circuit dat oorspronkelijk niet op de planning stond.

De Portugese baan wint het daarmee ruim van oudgediende Imola (van 1980 t/m 2006 een vaste waarde in de Formule 1) en het circuit van Mugello. Imola kan op 20% van de stemmen rekenen, Mugello op 14%. Dat is overigens allebei nog wel meer dan Hockenheim, dat slechts 9% van de stemmen ontving.

Video: Kan jij de keuze maken na rondjes op Mugello, Imola en Portimão?

Naar de achterliggende redenen is het grotendeels gissen, al lichten de reacties op onze Facebook-pagina een tipje van de sluiter op. Zo wordt het ‘nieuwe’ aspect van Portimão veel genoemd. Mugello wordt afwisselend als cool en old school, maar ook als ‘echt een circuit voor motoren’ aangeduid.