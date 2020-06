Het nieuwe normaal in de Formule 1 volgens Mercedes

Twee weken voor de start van het Formule 1-seizoen geeft Mercedes een kijkje in de keuken. Uiteraard geeft het geen geheimen van de auto prijs, maar het laat graag zien hoe de fabrieken in Brackley en Brixworth gereed zijn gemaakt voor gebruik in coronatijd.

Nadat de poorten 63 dagen gesloten moesten blijven, is Mercedes begin juni weer aan de slag gegaan. In zowel de fabriek in Brackley, waar de auto’s in elkaar worden gezet, als die in Brixworth, waar de motoren vandaan komen, zijn maatregelen genomen om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen werken.

Mercedes ligt toe hoe het ‘nieuwe normaal’ er bij een Formule 1-team uit ziet.

In de fabrieken zijn markeringen aangebracht om voldoende afstand tussen personeel te waarborgen. In gangpaden geldt bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer. Alle medewerkers kregen voordat ze terugkeerden op hun werkplek een online training om vertrouwd te raken met de nieuwe richtlijnen. Bij binnenkomst wordt bovendien de lichaamstemperatuur gemeten. Het ventilatiesysteem is opgeschroefd tot maximaal vermogen.

Op plekken waar het niet mogelijk is om de gewenste afstand tussen medewerkers te houden, zijn zij verplicht een mondkapje te dragen. Die zijn, net als handschoenen, doekjes en desinfecterende gel volop aanwezig. Iedereen wordt geacht zijn werkplek regelmatig schoon te maken, en uiteraard de hygiënevoorschriften in acht te nemen. Overigens zijn de fabrieken nog maar ongeveer halfvol, want veel medewerkers werken nog vanuit huis. Dat is uiteraard niet mogelijk voor degenen die bijvoorbeeld machines moeten bedienen.

Mercedes noemt de mogelijkheid tot thuiswerken een van de grootste uitdagingen die het had. Lag de piek van het aantal thuiswerkers normaal rond de 70, nu waren dat er wel 450. Daar had de IT-afdeling zijn handen vol aan. Hoewel er niet gewerkt mocht worden aan de auto’s, was een deel van de fabriek wel operationeel, onder meer voor het Project Pitlane, waar beademingsapparatuur werd geproduceerd. Ook werden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om alle werkplaatsen te laten voldoen aan het coronaprotocol. Naast stickers plakken ging het daarbij ook om hittecamera’s installeren en een veilige manier vinden om eten uit te delen in de kantine.

Op Silverstone voerde Mercedes een tweedaagse test uit. Niet eens zo zeer om de coureurs weer in het ritme te laten komen, maar vooral om het personeel vertrouwd te maken met de nieuwe richtlijnen en procedures. Waar mogelijk wordt afstand gehouden, maar iedereen dient ook een mondkapje te dragen. In sommige rollen is een scherm gewenst dat het volledige gezicht afdekt. Het aantal medewerkers op het circuit is lager dan normaal. Er zal geen interactie zijn met andere teams en ook de motorhomes blijven thuis, gasten zijn immers sowieso niet welkom. De circuits verzorgen de catering voor het teampersoneel.

Mercedes stelt dat de impact van de aangepaste kalender klein zal zijn op de ontwikkeling van de auto. Logistiek is het wel iets lastiger, zeker met drie races in drie weken. Voordeel ten opzichte van de vorige ‘tripleheader’ is dat er nu twee races op dezelfde locatie zijn en er geen motorhomes hoeven te worden vervoerd en opgebouwd. Het lang van huis zijn in een geïsoleerde omgeving zal echter wel intensief zijn voor het personeel. Volgens Mercedes kijkt iedereen in het team echter enorm uit om weer te gaan beginnen.

In dit interview geeft James Allison, technisch directeur van Mercedes, nadere toelichting:

Chief Operating Officer Rob Thomas vertelt ook over de aangepaste werkwijzes in het team: