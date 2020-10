Racing Point-teambaas furieus om reprimandes Pérez: ‘Hij moet nu als een heilige rijden’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer is furieus dat Sergio Pérez twee reprimandes heeft ontvangen voor de incidenten van afgelopen weekend in Portugal. Hij stelt dat Pérez nu als ‘een heilige’ moet rijden om te voorkomen dat hij een gridstraf van tien plaatsen krijgt. Het is volgens Szafnauer extra wrang omdat Max Verstappen géén straf kreeg voor het incident met Pérez: “Dan doen ze niets!”

Pérez kreeg een reprimande voor het hinderen van Pierre Gasly tijdens Q2 op het Autódromo Internacional do Algarve en kreeg na afloop van de race nog een reprimande, dit keer voor zijn verdedigende actie tegen diezelfde Gasly in de slotfase van de race. De Mexicaan bewoog nog net voor de entry van de eerste bocht, met beklag van Gasly over de boordradio tot gevolg.

Volgens de reglementen krijgt een coureur bij een derde reprimande een gridstraf van tien plaatsen. Door zijn twee reprimandes in één weekend zit Pérez daar dus dicht aan. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer kan zich echter helemaal niet vinden in de reprimandes die zijn coureur ontving. “Sergio heeft in zijn hele carrière nog nooit een reprimande ontvangen”, zegt Szafnauer. “Hij kreeg er twee in dat weekend. Eén voor het incident in de kwalificatie waar hij in een van de sectoren een foutje maakte en niet realiseerde dat Gasly achter hem met een snelle ronde bezig was. Hij ging wel aan de kant maar deed dat niet snel genoeg: reprimande.”

“Gasly ging door naar Q3 dus het bezorgde hem geen problemen: reprimande. Je hebt het andere incident (in de race, red.) gezien: reprimande. Nu moet hij voor de rest van het seizoen als een heilige rijden. Hij kan niet meer hard vechten omdat hij dan nog een reprimande riskeert en dat levert een gridstraf van tien plaatsen op! Ik vind dat nogal bruut. Je mag denken dat die reprimande niet bruut was, maar dat is het wel”, aldus de Racing Point-teambaas.

Volgens Szafnauer is het extra wrang omdat Max Verstappen geen reprimande ontving voor het incident met Pérez in de openingsronde. “In de eerste ronde werd Sergio geraakt door Verstappen, die naast de baan kwam en weer terugkwam, acuut terugkomt om zijn auto in positie te krijgen zodat hij weer grip heeft en knalt tegen Sergio, dan ze doen niets!”

“En dat terwijl Sergio en Gasly elkaar niet raakten”, vervolgt hij. “Ik bedoel, is dat niet wat de fans willen? Hard verdedigen? Goede races? Als we coureurs reprimandes gaan geven voor hard, maar veilig racen, waar gaat het dan heen met de sport? Het was een botsing, toch? Je moet naar zo’n botsing kijken. Het Gasly-Sergio-ding was dat dus niet, dat was goed, hard verdedigen. Je bestraft dat, maar als iemand botst bestraf je dat niet”, aldus de furieuze Szafnauer.