Mercedes gaat in Formule E door met Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne

Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne rijden ook in het nieuwe Formule E-seizoen voor het Mercedes-Benz EQ-team, zo heeft het Duitse team bekendgemaakt. Volgens teambaas Ian James hebben de twee coureurs ‘sterke prestaties’ geleverd en dus zal de line-up ongewijzigd blijven. Tevens heeft het team de Silver Arrow 02 onthuld, welke opnieuw zilver zal zijn nadat het team tijdelijk een zwarte livery had.

Mercedes begon haar eerste seizoen in de Formule 1 met De Vries en Vandoorne en kende al de nodige successen, waaronder de zege voor Vandoorne en de tweede plaats voor De Vries in de slotrace in Berlijn van afgelopen seizoen als hoogtepunt. Teambaas Ian James was onder de indruk van de twee coureurs en Mercedes heeft dan ook besloten om met ze door te gaan in wat het tweede seizoen voor het team wordt.

“We waren zeer tevreden over Stoffel en Nyck afgelopen seizoen”, zegt James. “Ze leverden allebei sterke prestaties, deden waardevolle ervaring op met het team en lieten zien dat ze over de juiste vaardigheden beschikken voor de Formule E. Ze ​​zijn niet alleen ongelooflijk snel, maar beschikken ook over de intelligentie en het mentale vermogen om met energiebeheer en de unieke aard van de races in Formule E om te gaan. Ze kunnen deze ervaring nu in seizoen 7 toepassen”, aldus de teambaas.

De Vries voelt zich op zijn gemak

De Vries, de Formule 2-kampioen van 2019, debuteerde afgelopen seizoen in de Formule E en eindigde op de elfde plaats in het kampioenschap, waarmee hij de beste rookie van het seizoen was. De Nederlander is blij dat hij ook komend seizoen voor Mercedes zal rijden. “Ik ben oprecht verheugd dat ik met dit team deel kan nemen aan een tweede seizoen in de Formule E”, vertelt De Vries.

“We hadden samen een sterk debuutseizoen, hoewel het een beetje een vreemd jaar was, waarin Covid-19 alles na een paar races veranderde. Gelukkig hebben we het seizoen nog positief kunnen afsluiten en ik kijk nu uit naar wat hopelijk een normaler seizoen wordt in 2021. Ik hoop dat ik nu ook de circuits kan leren kennen waar ik nog niet op heb kunnen rijden. Ik voel me erg op mijn gemak in het team en hoop dat we de basis die we samen hebben opgebouwd kunnen gebruiken om volgend jaar meer succes te behalen”, aldus De Vries.

‘Laatste race lijkt eeuwen geleden’

Vandoorne zal aan zijn derde seizoen in de Formule E beginnen. De 28-jarige Belg eindigde afgelopen seizoen tweede in het kampioenschap en heeft in zijn Formule E-carrière één zege en vier podiums gepakt. “Ik kijk er echt naar uit om weer te racen”, zegt Vandoorne. “Het lijkt eeuwen geleden sinds de laatste race in Berlijn. We hebben sindsdien wat tests gedaan met de nieuwe auto en het was heel leuk om weer achter het stuur te kruipen, maar niets kan in de buurt komen van het gevoel om het tegen de beste coureurs op te nemen.”

“Ik kan niet wachten om te zien hoe we het volgend jaar met onze nieuwe auto doen. We hebben vorig seizoen succesvol kunnen afsluiten met een overwinning en ik hoop dat we volgend jaar weer kunnen strijden voor podiums en overwinningen en het gat naar de top kunnen dichten. Laten we afwachten hoe het gaat”, aldus Vandoorne.

Naast dit nieuws heeft Mercedes-Benz EQ de nieuwe Silver Arrow 02 onthuld. Mercedes zal weer terugkeren als Zilverpijl nadat het gedurende afgelopen seizoen net als het Formule 1-team een zwarte livery had in de strijd tegen racisme en discriminatie. De Silver Arrow 02 zal daarnaast voorzien zijn van de kenmerkende Mercedes-sterren op de achterkant van de bolide. Het team zal van 27 november tot en met 1 december weer in actie komen tijdens de testdagen in Valencia. Het zevende Formule E-seizoen gaat op 16 januari van start met twee races in Chili.