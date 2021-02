Meer info over sprintrace bekend: ‘In de plaats van VT2 en punten voor top 8’

Donderdag stemt de F1-commissie over de mogelijke invoering van sprintraces tijdens drie Grands Prix in het seizoen 2021. Dat meldde RaceFans eerder. The Race heeft op zijn beurt extra informatie over de concrete invulling van het nieuwe weekendformat. “De Formule 1 ziet het voorstel voor een sprintrace als een compromis waarbij de traditie van een kwalificatie om de grid te bepalen behouden blijft.”

Volgens The Race ziet het raceweekend in het nieuwe format er als volgt uit: de kwalificatie wordt verreden op vrijdag, op het moment dat normaal gesproken VT2 plaatsvindt. Deze kwalificatie bepaalt de startopstelling van de sprintrace op zaterdag, waarvan het resultaat op zijn beurt bepalend zou zijn voor de startopstelling van de gebruikelijke Grand Prix op zondag.

Tijdens de sprintrace op zaterdag, die zou verreden worden over een derde van de afstand van de Grand Prix, staat niet enkel de startopstelling voor zondag op het spel. De top 8 van de sprintrace zou namelijk ook beloond worden met punten. “De Formule 1 ziet het voorstel voor een sprintrace als een compromis waarbij de traditie van een kwalificatie om de grid te bepalen behouden blijft”, zo meldt hetzelfde medium.

Met het nieuwe weekendformat hoopt de Formule 1 nieuwe fans aan te trekken, meer mensen naar het circuit te lokken en de kijkcijfers te verhogen. Die kijkcijfers liepen afgelopen jaar wereldwijd terug van 1.9 miljard naar 1.5 miljard. Maar, zo haalde de sport bij de bekendmaking van de cijfers terecht aan: er stonden in 2020 vanwege de coronacrisis minder races op de kalender, namelijk 17 in plaats van 21.

