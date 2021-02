‘F1 stemt donderdag over sprint race-idee’

Donderdag wordt er tijdens een bijeenkomst van de F1-commissie gestemd over de mogelijke invoering van sprintraces tijdens drie Grands Prix in het seizoen 2021. Dat meldt RaceFans. Rechtenhouder Liberty Media wil de extra races als wijze van test tijdens drie raceweekends uitproberen om te evalueren of ze volgend jaar vaker moeten worden gebruikt.

Tijdens die ‘testweekends’ ziet het raceweekend er natuurlijk wat anders uit dan we gewoon zijn. Volgens het voorstel zou de kwalificatie een dag vroeger, op vrijdag, plaatsvinden. Deze kwalificatie zou bepalend zijn voor de startopstelling van de sprintrace op zaterdag, waarvan het resultaat op zijn beurt bepalend zou zijn voor de startopstelling van de gebruikelijke Grand Prix op zondag. De sprintrace zou aanzienlijk korter zijn dan het hoofdrace, zodat deze kan plaatsvinden tijdens het uur dat normaal gebruikt wordt voor de kwalificatie.

Hoewel er dus een weekendformat klaarligt, moeten heel wat andere zaken nog besproken worden. Over de details van het plan, of er tijdens de sprintraces punten worden uitgedeeld en welke regels voor de bandenstrategie zouden kunnen worden opgelegd, is nog geen beslissing genomen. Ook die zaken zouden donderdag besproken worden.

Volgens RaceFans zou er ook reeds een selectie gemaakt zijn van mogelijke raceweekends om het format uit te proberen. Het zou gaan om de races in Canada, Monza en Interlagos.

