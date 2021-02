Ruim een kwart meer Nederlanders keken F1 in 2020, kijkcijfers wereldwijd naar beneden

De Formule 1 heeft in 2020 vanwege de coronapandemie wereldwijd geen kijkcijferrecords gevestigd, maar in Nederland zit de sport duidelijk nog steeds in de lift: vergeleken met 2019 zag de sport in Nederland een groei van liefst 28 procent.

Nederland is daarbij na China (+48%) de grootste stijger, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (+10%). Wereldwijd liep het totaal aantal jaarlijkse kijkers wel terug van 1.9 miljard naar 1.5 miljard. Maar, zo haalt de sport ook terecht aan: er stonden in 2020 vanwege de coronacrisis minder races op de kalender, namelijk 17 in plaats van 21. Het best bekeken daarvan was Hongarije, met 103.7 miljoen kijkers.

Belangrijker, stelt de sport zelf, is het gemiddeld aantal kijkers per Grand Prix, en dat zakte ‘maar’ met 4.5%, naar 87.4 miljoen. Over de afgelopen vijf jaar is bovendien nog altijd te spreken van een stijging van het gemiddeld aantal kijkers per race. Als reden voor de lichte daling in 2020 refereert de sport aan het grote aantal races in Europa en het Midden-Oosten en gebrek aan GP’s in verdere tijdzones.

Lees ook: Belangstelling in Formule 1 groeit met 31% in Nederland

Waar de Formule 1 vooral trots op is, is de groei op social media. Bij elkaar opgeteld noteert de sport daar naar eigen zeggen een plus van 35%. De Formule 1 claimt qua social media-interactie zelfs de grootste groei van alle mondiale sporten te noteren als het op digitale media aankomt, met plus 99%. “We zijn trots op wat we in 2020 hebben bereikt”, zegt Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

“2020 was voor iedereen een ongewoon jaar, waarin we ons hebben moeten aanpassen aan de uitdagingen waar de pandemie ons voor stelde”, vervolgt hij. “Onze kijkcijfers onderstrepen de kracht en veerkracht van de Formule 1 echter”, meent de Italiaan, voor wie er geen twijfel bestaat dat de Formule 1 de komende jaren zowel qua tv als online verder kan groeien en een nog groter publiek zal bereiken.