De belangstelling in de Formule 1 in Nederland blijft groeien. Uit een onderzoek van het databureau Nielsen blijkt dat de F1 afgelopen jaar 31% meer Nederlandse kijkers trok. Wereldwijd is er een kleine daling.

Globaal gezien trekt de Formule 1 3,9% minder kijkers, maar in de twintig belangrijkste markten stegen de kijkcijfers tot 405,5 miljoen. Door de stijgende populariteit van Max Verstappen behoort Nederland ondertussen tot die vijf belangrijkste markten voor de sport, meldt onderzoeksbureau Nielsen. Verder zijn Brazilië, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk de grootste Formule 1-kijkers.

Opvallend, door de terugkeer van Robert Kubica groeide het kijkcijferaantal in Polen met 569,7 procent tot zo’n 8,4 miljoen kijkers. Vergeleken met 2018 werden 19 van de 21 Grote Prijzen beter bekeken dan het voorgaande seizoen. De Grote Prijs van Italië was het meest bekeken met 112 miljoen kijkers.

Een van de grootste werkpunten voor Liberty Media bij de overname waren de sociale media. Daar heeft de Formule 1 ondertussen een enorme groei doorgemaakt. Het social mediabereik steeg naar een totaal van 24,9 miljoen mensen. Ten opzichte van 2018 is dat een toename van 32,9 procent. Dankzij de sociale media bereikt de sport nieuwe jonge fans. 62 procent van de fans die de sport de afgelopen twee jaren ontdekten is jonger dan 35 jaar.

