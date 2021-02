Video: Red Bull doet uniek rondje besneeuwd Zandvoort met Doornbos en snowboardster Peperkamp

Het is glad op de weg én glad op circuit, maar daar laten ex-Formule 1-coureur Robert Doornbos en snowboardster Melissa Peperkamp zich duidelijk niet door afremmen! De twee deden voor Red Bull een uniek rondje over een besneeuwd en winters Circuit Zandvoort.

Hoewel Red Bull ook wel eens een Formule 1-auto met sneeuwkettingen (en Max Verstappen achter het stuur) van een ski-piste heeft gestuurd, had Doornbos dit keer de beschikking over een stoere buggy. Met een aanhanger annex passagier in de vorm van Peperkamp, die met een kabel door Doornbos’ buggy werd voortgetrokken. Het leverde coole beelden – en al net zo stoere stunts op.

Zie meer foto’s onder de video!