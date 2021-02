Ricciardo stilaan overtuigd van sprintrace-idee, maar ‘het moet als een overwinning voelen’

Eerder deze maand reageerden de Formule 1-teams positief op het het sprintrace-idee, maar tot een definitief besluit kwam het voorlopig niet. Daarvoor eisen de teams meer informatie. Daniel Ricciardo, die voordien afkerig stond tegenover de sprintraces, raakt stilaan overtuigd. “Als uiteindelijk de beste coureurs en de beste teams nog steeds bovenaan staan, dan ben ik er minder bang voor.”

Zo’n twee weken geleden vergaderde de F1-commissie over het voorstel om tijdens drie GP’s (Montréal, Monza en Interlagos) te experimenteren met sprintraces. Hoewel de teams positief reageerden, werd er voorlopig nog geen besluit genomen over het voorstel. Ook Daniel Ricciardo ziet het experimenteren met extra races tijdens een GP-weekend wel zitten.

“In het begin was ik een beetje afkerig, maar ik voel me zeker beter het idee dan een reserve grid“, vertelde de Australiër afgelopen week aan Sky Sports. “Als uiteindelijk de beste coureurs en de beste teams nog steeds bovenaan staan en het niet gemanipuleerd of kunstmatig is, dan ben ik er minder bang voor.”

Tijdens de ‘sprintraceweekends’ zou er minder tijd zijn voor vrije trainingen, maar zou er wel meer geracet worden. “Competitie is waar ik het meest van hou en ik zou graag meer racen en minder trainingen rijden. Het gaat dus wel een beetje in de richting van wat ik graag doe.” Toch heeft Ricciardo een belangrijke eis. “Het belangrijkste is dat een F1-overwinning nog steeds zo groots aanvoelt als het zou moeten. Ik wil niet dat een F1-overwinning ooit minderwaardig aanvoelt.”

