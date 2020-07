VT1: Perez rapste in ochtendsessie, Verstappen noteert tweede tijd

Sergio Perez heeft de eerste vrije training van de GP von Steiermark als snelste afgesloten. Max Verstappen volgde kort na de Racing Point-coureur op de tweede plek voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

Het grootste gedeelte van het veld leek zich toe te leggen op het uitproberen. De sessies vorige week werden onder min of meer gelijke omstandigheden verreden dus dat stelt de engineers in staat de bulk aan data naast elkaar te leggen. Ferrari kwam met op het oog kleine aanpassingen aan de vloer en de voorvleugel. Wat er van de tiende en twaalfde klassering van Sebastian Vettel en Charles Leclerc gemaakt moet worden, laten we in het midden.

De verder weinig verheffende sessie kenmerkte zich door teams die het gehele pallet aan banden uitprobeerden, korte en lange runs reden en uiteindelijk reed Sergio Perez met 1.04.857 de snelste tijd. Max Verstappen zei gisteren op zoek te willen naar een betere balans in de balans in de Rb16, hij reed meer dan 30 rondjes en eindigde uiteindelijk als tweede op 0.096 van Perez.

Daarachter volgden de winnaar van vorig weekend Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Zij onthielden zich van runs op de zachtste band dus heel veel waarde heeft die klassering niet. Stroll, Albon, Sainz, Gasly, Ricciardo en Vettel maken de top-10 vol.

Problemen waren er vandaag voor Kevin Magnussen, de Deen moest het grootste gedeelte van de training toekijken hoe er werd gesleuteld aan zijn Haas. Hij kwam uiteindelijk tot slechts 3 rondjes. Williams-coureur Nicholas Latifi deed er niet veel meer: hij moest zijn auto al snel aan de kant zetten met technische problemen. Men zal zich bij Williams wel achter de oren krabben, George Russell moest afgelopen zondag ook al opgeven met motorproblemen.

Jack Aitken maakte vanochtend zijn eerste meters tijdens een Grand Prix-weekend. De jonge F2-coureur kwam in een verdienstelijke 35 rondjes tot een zeventiende tijd en ‘versloeg’ een andere vrijdagcoureur: Robert Kubica in de Alfa.