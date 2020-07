Verstappen gaat voor Nederlands rood-wit-blauw op de Red Bull Ring

Max Verstappen heeft een speciale helm voor de tweede race op de Red Bull Ring. De Nederlandse driekleur siert zijn Schuberth tijdens het tweede nummer op de Oostenrijkse omloop.

Verstappen rijdt veel vaker met een uniek helmontwerp tijdens ‘speciale’ races (zoals in Oostenrijk of België) en de Red Bull-coureur heeft voor de aanstaande Grand Prix van Steiermark dus teruggegrepen op de Nederlandse driekleur.

“Hij is rood-wit-blauw geworden, ook omdat hier de afgelopen twee jaar altijd veel Nederlandse fans waren”, vertelt Verstappen. “Samen met Jumbo maakten we altijd een mooie gele helm. Dit jaar is het allemaal wat anders. Om toch iets Nederlands bij me te dragen, heb ik ‘m rood-wit-blauw gemaakt.”

Lees ook: Coureurs mogen in 2020 weer onbeperkt van helmontwerp wisselen

Het ontbreekt dit jaar immers aan Nederlandse fans in Oostenrijk, waar de races zonder publiek worden verreden, maar Verstappen spreekt zo zijn dank uit voor alle steun die hij altijd krijgt. De kans is groot dat we vaker ‘speciale’ helmen zien, want coureurs mogen weer vrij van helmontwerp wisselen.

Verstappens speciale helm is hier als 1:2-schaalmodel te bestellen!

Zie onder de tweet meer foto’s van Verstappens nieuwe helm!

Deze speciale #AustrianGP helm maakt me trots. De rood/wit/blauwe kleuren zijn ter ere van alle Nederlandse fans, die ik samen met @JumboSupermarkt wil bedanken voor alle support🙌 #ProudSponsor #StyrianGP 🇦🇹 🇳🇱 Voor het 1:2 schaalmodel van deze helm check https://t.co/w7TiUQZ2yR pic.twitter.com/YA7uixIbr0 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 9, 2020

Lees ook: De 8 coolste speciale Monaco-helmen