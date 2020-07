Verstappen pareert kritiek: ‘Hebben de beste voorbereiding gehad’

Het zijn quotes die we herkennen van voorgaande jaren, desondanks houdt Max Verstappen goede hoop dat Red Bull dit seizoen op een gegeven moment het vuur bij Mercedes aan de schenen moet kunnen leggen.

De kwalificatie vorige week deed denken aan de wake up-calls die Red Bull de afgelopen jaren normaal gesproken in maart kreeg in Melbourne. Mercedes zette de motor wagenwijd open in Q3 en polesitter Valtteri Bottas pakte uiteindelijk een halve seconde op Max Verstappen. Maar het is nog veel te vroeg voor de Nederlander om al de handdoek in de ring te gooien.

Verstappen pareerde in een sessie met geselecteerde Nederlandse journalisten de kritiek die er afgelopen week op zijn werkgever was na de uitvalbeurt. Ondanks alle optimistische verhalen van Red Bulls teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko na de wintertests in Barcelona, zette Mercedes bij de seizoensopening de toon. “Natuurlijk zijn wij niet blij dat we een halve seconde achter lagen”, bekende Verstappen. “Maar we hebben absoluut een hele sterke voorbereiding gehad. Hoe wij de auto in de winter ontwikkeld hebben, is goed. We hebben het alleen nog niet op het circuit kunnen laten zien.”

“We hebben goede stappen gemaakt. maar Mercedes heeft grotere en betere stappen gezet”, erkende Verstappen. “Wij zullen door moeten en hard werken. En het is niet alleen de motor die beter moet, ook de auto zelf moet beter. Maar het is duidelijk dat Mercedes goed werk heeft gedaan.”

‘Nog 3 tienden winnen en dan is het game on’

“Er waren niet veel bochten waar wij langzamer waren, in sommige waren we zelfs sneller. Ik was gewoon niet blij met de balans van de auto in de fase van corner-entry tot mid-corner, daar moet het nog beter”, aldus Verstappen. “Als we de balans op orde krijgen en het rechte stuk kunnen finetunen met de setting van de auto of downforce, dan ziet het er ineens een stuk beter uit en komen we dichterbij. Ik denk dat als we het gat over één ronde naar drie tienden krijgen, is het game on in de race.”

Verstappen leek zondag op de goede weg, hij was met de mediumband strategisch een andere weg ingeslagen dan Mercedes en dat had gezien het verloop van de race zich kunnen uitbetalen. “De omstandigheden zullen dit weekend alleen wel anders zijn, er is een grote kans dat het gaat regenen zaterdag. Als dat het geval is, heeft iedereen de optie om dezelfde keuze te maken. Het wordt zondag ook een stuk koeler dan afgelopen zondag, dat speelt ook mee. Dus daar zijn we nog niet uit.”